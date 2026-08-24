SOLOTÜRK İstanbul semalarında nefes kesecek: Tarih ve saat belli oldu

SOLOTÜRK, Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul semalarında özel bir gösteriye imza atacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi, uçuş programından önce İstanbul Hava Müzesi'nde düzenlenecek imza etkinliğinde vatandaşlarla buluşacak.
1 Zafer Bayramı kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirilecek
Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul’un Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
Gösteriden bir gün önce İstanbul Hava Müzesi'nde imza etkinliğinde vatandaşlarla bir araya gelecek.
2 SOLOTÜRK pilotlarında İstanbul semalarında gösteri
Dünyanın en iyi pilotları arasında yer alan SOLOTÜRK pilotları İstanbul semalarında vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacak.
3 Yenikapı'da nefes kesecek gösteriye hazırlanıyorlar
SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir, Yenikapı Meydanı'nda vatandaşları nefes kesici şovlarla buluşturmaya hazırlanıyor.
4 Gösteri uçuşlarının yapılacağı tarih belli oldu
27 Ağustos 2026 tarihinde Yenikapı Meydanı'nda 12.00’de Çevre Tanıma uçuşu, 18.00’de prova uçuşu, 30 Ağustos 2026 saat 18.00’de de gösteri uçuşu yapılacak.
İmza etkinliği ise 29 Ağustos 2026 günü saat 15.00 ile 18. 00 arasında yapılacak.