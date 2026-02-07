ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,59
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7079,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13755,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Trump imzaladı: İran'la ticaret yapan ülkelere ek vergi geliyor

Trump imzaladı: İran'la ticaret yapan ülkelere ek vergi geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la doğrudan ya da dolaylı ticari ilişki içinde bulunan ülkeleri hedef alan yeni bir başkanlık kararnamesine imza attı. Düzenleme, bu ülkelerden ABD’ye ithal edilen ürünlere ilave gümrük vergisi uygulanmasının önünü açıyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Trump imzaladı: İran'la ticaret yapan ülkelere ek vergi geliyor

Konuyla ilgili kararname Beyaz Saray tarafından paylaşıldı. Kararnamede, İran hükümetinin eylemlerinin ABD ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine yönelik "alışılmadık ve olağanüstü tehdit" oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Gümrük vergisi uygulama konusunda Başkana tavsiyede bulunulacak

Ayrıca kararnameye göre, ABD'nin İran'dan doğrudan veya dolaylı olarak mal veya hizmet alan ülkelerden ithal ettiği ürünlere, örneğin yüzde 25 oranında, ek gümrük vergisi uygulanabilecek.

ABD Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile istişare ederek İran'dan mal veya hizmet alan ülkeleri belirleyecek.

Bu tespitin ardından, söz konusu ülkelerin ürünlerine gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağı ve uygulanacaksa bunun hangi oranda olacağı konusunda Başkana tavsiyede bulunulacak.

Başkan, İran veya diğer ülkelerin yanıtlarına ya da ek bilgilere bağlı olarak kararnamede değişiklik yapabilecek.

Kararname 7 Şubat 2026'da yürürlükte olacak

Dışişleri ve Ticaret bakanlıkları da İran ve ilgili ülkelerle ticari ilişkileri izleyecek ve gerektiğinde ek önlemler önerecek.

Kararname 7 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıklamıştı.

O dönemde söz konusu kararın derhal yürürlüğe girdiğini belirten Trump, kararının "kesin ve nihai" olduğunu vurgulamıştı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL