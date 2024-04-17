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Uluslararası hava yolu şirketleri İsrail uçuşlarını askıya alıyor

Uluslararası hava yolu şirketlerinin İsrail uçuşları güvenlik endişesi nedeniyle askıya alınıyor veya erteleniyor.

17 Nisan 2024 | 10:09
Uluslararası hava yolu şirketleri İsrail uçuşlarını askıya alıyor

İsrail ve İran arasında yaşanan gerilim nedeniyle, uluslararası hava yolu şirketleri bölgeye yönelik uçuşlarında yeniden planlamaya gidiyor.

İngiliz hava yolu firması Wizz Air, İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e saldırısının ardından 14 ve 15 Nisan'daki Tel Aviv uçuşlarını iptal etti.

Dün uçuşlarını devam ettiren Wizz Air'den AA muhabirine yapılan açıklamada, "16 Nisan itibarıyla uçuşlarımızı devam ettirdik ancak yolcular bazı program değişiklikleri yaşayabilir. Şirket ilgili yetkililerle durumu yakından takip ediyor ve yolcularını tüm program değişikliklerinden haberdar ediyor. Yolcularımız ve ekibimizin güvenliği birinci önceliğimiz. Umuyoruz ki bölgede kısa sürede normalleşme yaşanır." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz hava yolu şirketi easyJet de İsrail'de "devam eden durum" nedeniyle yaz sezonu da dahil olmak üzere Tel Aviv'e uçuşlarını 27 Ekim'e kadar askıya aldı.

Alman KLM, İsrail'e uçuşlarını 21 Nisan'a kadar iptal ederken, uçuşlarının İran ve İsrail üzerinden yapılmayacağını duyurdu.

Almanya merkezli Lufthansa Group, Tel Aviv, Amman ve Erbil'e uçuşlarını askıya almasının ardından bugün itibarıyla devam etti. Şirket, Tahran ve Beyrut'a uçuşlarını 18 Nisan'a kadar iptal ederken, İran hava sahasını kullanmayacağını bildirdi.

Air India, Tel Aviv'e uçuşlarını geçici olarak askıya almaya karar verdi.

ABD'li United Airlines, Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı ve 1 Mayıs'a kadar bölgeye bileti olan yolcularına tam ücret iadesi yapılabileceğini bildirdi.

Air Canada, Tel Aviv'e cumartesi günü olan uçuşunu iptal etmesinin ardından bölgedeki durumu izlemeye devam edeceklerini ve ona göre uçuş programlarını ayarlayacaklarını duyurdu.

Rota değiştiren uçuşlar

Avustralyalı hava yolu firması Qantas, uçaklarının İran hava sahasını kullanmamak için güzergah değişikliği yaptığını bildirirken, Virgin Atlantic şirketi Irak, İran ve İsrail üzerinden uçmadığını ve operasyonları üzerindeki olası etkilere karşı durumu izlemeye devam ettiklerini duyurdu.

Iberia Express ise 14 ve 15 Nisan'da Tel Aviv'e uçuşlarını iptal etmişti.

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