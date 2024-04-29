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Tereyağına yeni kriterler geliyor... 7 maddede yeni kurallar

Tereyağında taklit ve tağşişi önlemek amacıyla yeni kriterler getirilmesi planlanıyor. Taslağa göre tuz ilave edilmeyen tereyağının süt yağı oranı en az yüzde 82 olacak. Çeşni maddesi bulunmayan tereyağında aroma verici kullanılamayacak. Etiket ve ambalajlar yeniden düzenlenecek.

29 Nisan 2024 | 10:59
Son Güncellenme: 29 Nisan 2024 | 11:02
Tereyağına yeni kriterler geliyor... 7 maddede yeni kurallar

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicileri korumak, ürünlerdeki taklit ve tağşişi önlemek amacıyla "Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliğ Taslağı"nı hazırlayarak görüşe sundu.

Tebliğ taslağındana göre, düzenlemeyle tereyağı ve sade yağın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, muhafazası, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için gerekli özelliklerin belirlenmesi amaçlandı.

Bu kapsamında yapılan değişikler şöyle... 

  1. Bu kapsamda, tuz ilave edilmeyen tereyağının süt yağı oranının ağırlıkça en az yüzde 82 olması kriteri getiriliyor.
  2. Çeşni maddesi bulunmayan tereyağında aroma vericilerin kullanılamayacağı tebliğe eklendi. 
  3. Düzenleme kapsamındaki ürünlerde, manda sütü aroması ile yoğurt aroması gibi süt ve süt ürünleri aroma vericileri de kullanılamayacak.
  4. Ürünlerdeki etiketleme, ambalajlama ve işaretleme maddeleri de tebliğ taslağıyla yeniden düzenleniyor.Buna göre, ürünlerin etiketinde gıda adının temel görüş alanında yer alması gerekecek.
  5. Ürünlerin içerdiği süt yağı miktarları, gıda adının yanında ve en az gıdanın adıyla aynı punto büyüklüğünde temel görüş alanında belirtilecek.
  6. Çeşnili tereyağında kullanılan çeşni maddesi de gıdanın adıyla birlikte kullanılacak.
  7. Ürünler taşınıp depolanırken ve son tüketiciye arz edilirken sıcaklığın en yüksek 6 santigrat olması gerekecek.

GEÇİŞ SÜRECİNDE SON TARİH

Tebliğe aykırı davrananlar hakkında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında idari yaptırım uygulanacak.

Gıda işletmecileri, 31 Aralık 2024'e kadar tebliğin hükümlerine uyum sağlama yükümlülüğünde olacak. Bu tarihten önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar ise raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecek.

Düzenlemeyle tüketicileri korumak, ürünlerdeki taklit ve tağşişi önlemek amaçlanıyor.

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