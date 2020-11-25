Dünyanın en ünlü şeflerinden Gordon Ramsay, Londra’daki yeni restoranında bir burgeri 80 sterline (yaklaşık 850 TL) satıyor. Wagyu burgerinde sığır eti köfte, kavrulmuş wagyu sokum bifteği ve trüflü Pecorino peyniri var.

Ünlü şef kendi adını taşıyacak restoran Gordon Ramsey Burger’ı ulusal düzeydeki tecridin kalkmasının hemen ardından, 4 Aralık’ta Harrods’ta açacak.

Ağız sulandıran 80 sterlinlik üründe kavrulmuş wagyu sokum biftekli sığır etinden köfte, trüflü Pecorino peyniri, çörek mantarı ezmesi ve ek siyah trüf bulunuyor.

Independent’in haberine göre, menüdeki diğer yüksek fiyatlı yemekler arasında köftesi ıstakoz ve kaya karidesinden hazırlanan, üzerine de sebze turşusu, ayoli sosu ve kıvırcık hindiba eklenen 42 sterlinlik (yaklaşık 450 TL) ıstakoz ve karides burgeri de yer alıyor.

Sosisli sandviçler 21 sterlin (yaklaşık 200 TL) tutarken yanına isteyeceğiniz patates kızartması da 6 sterline (yaklaşık 60 TL) patlıyor.

Ramsay’nin halihazırda Las Vegas’taki Planet Hollywood’da bir Gordon Ramsay Burger restoranı var.

Restoranın web sitesindeki tanıtımında, “Las Vegas’taki Planet Hollywood Resort & Casino’daki Gordon Ramsay Burger, fevkalade özel bir dokunuşla geleneksel burgerler, kızartmalar ve milkshakelere odaklanıyor” ifadeleri kullanıldı.

Gurme sığır köfteleri en yüksek kalite kesimlerden hazırlanıp açık ateşte pişiriliyor. Milkshakelerde daha yüksek hazlı bir tatlı deneyimi için geleneksel shake tariflerine kremalı puding eklenirken, içecek menüsündeyse butik fıçı ve şişe biraların yanı sıra geniş bir kokteyl yelpazesi bulunuyor.

Öte yandan, Las Vegas’taki işletmenin fiyatları çok daha ucuz. Buradaki en yüksek fiyatlı burger 25,99 dolara (yaklaşık 200 TL) satılıyor.

Londra’da gerçekleşecek yeni restoran açılışıyla ilgili konuşan Ramsay, şunları söyledi:

“Gordon Ramsay Burger’i Knightsbridge’deki Harrods’a ilk kez getireceğimi duyurmanın heyecanını taşıyorum. Güvenin bana, bu daha önce hiç görmediğiniz bir burger deneyimi olacak. Birleşik Krallık’taki en iyi et kesimlerinden olağanüstü bir seçki kullanarak köftelerimizi gerçekten başka bir boyuta çıkardık.”