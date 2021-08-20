Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.
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Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.
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