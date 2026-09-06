"İstihdamımızı artırmaya ve işsizlikle kararlı mücadelemize devam edeceğiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, Türkiye'nin gelecek üç yılına ilişkin kalkınma hedeflerini, ekonomi alanında atacağı adımları, politika ve reformları içeren yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP) Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.

Önceki dönem OVP, Ulusal İstihdam Stratejisi ve çalışma hayatını geliştirmeye yönelik politikaların etkisiyle yakın zamanda önemli başarılara imza attıklarını vurgulayan Işıkhan, şöyle devam etti:

"2027-2029 yıllarını kapsayan OVP doğrultusunda işgücümüzün ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli adımları atmaya, istihdamımızı artırmaya ve işsizlikle kararlı mücadelemize devam edeceğiz. Hayata geçirdiğimiz her programda, ülkemizde ve küresel alanda yaşanan gelişmeler ışığında faaliyetlerimizi yürütüyoruz. OVP hazırlıkları boyunca Bakanlıklarımızın, kurumlarımızın, ilgili kuruluşların öneri ve görüşleri ortak bir çalışma etrafında şekillendi. Etkin bir koordinasyon içerisinde uyguladığımız ekonomi programımız ile enflasyonla mücadeledeki kararlılığımızı sürdürecek, fiyat istikrarını sağlayacak, istihdam ve büyüme oranlarında yakaladığımız başarıyı daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Önümüzdeki dönemde dijital ve yeni nesil teknolojilerde yaşanan değişimlere, yeni nesil çalışma modellerine ve sektörlerin ihtiyaçlarına uygun olarak işgücü piyasasını güçlendireceğiz. Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin daha da geliştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kayıt dışı istihdamla mücadelemizi kararlılıkla sürdürerek sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini destekleyeceğiz."

"Aktif işgücü programları düzenleyerek kalıcı istihdama geçişi destekleyeceğiz"



Işıkhan, işsizlikle mücadele ve istihdamı artırmaya ek olarak potansiyel işgücüne yönelik uygulamaları da artıracaklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden beceri kazandırmak amacıyla aktif işgücü programları düzenleyerek, kalıcı istihdama geçişi destekleyeceğiz. Bu süreçte 2,1 milyon ilave istihdam ile OVP beklentileri doğrultusunda olumlu seyreden işsizlik oranının gerilemeyi sürdürerek 2027 yılında yüzde 8, 2028 yılında yüzde 7,8, 2029 yılında yüzde 7,6 olarak gerçekleşmesini tahmin ediyoruz. Nitekim son dönemde işsizlik oranında elde ettiğimiz tarihi seviyeler, istihdam politikalarımızın olumlu sonuçlarını ortaya koymaktadır. Bu alanda başarımızı artırmak için kadın, genç ve engelli vatandaşlarımızın işgücüne katılımını daha da kolaylaştıran adımlar atacağız. Eğitim-istihdam bağlantısını güçlendirerek gençlerin çalışma hayatına hazırlanması, işgücüne ve üretime katılması için Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) gibi bütüncül politikalar ortaya koyacağız. İstihdam tarafında yakaladığımız başarının artırılmasına yönelik hedeflerimiz olan işgücü beceri uyumunun iyileştirilmesi, yeni nesil çalışma biçimleri ve sektörel dönüşümlere uyumun sağlanması, işgücüne katılımda güçlük yaşayan kesimlerin istihdamının desteklenmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

"Beceri ihtiyaçlarını karşılayacak politikaları uygulayacağız"



Yeşil ve dijital dönüşümün işgücü piyasalarına olan etkilerine yönelik uygulamaları hayata geçireceklerini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Adil Geçiş Stratejisi'ni hazırlayarak dönüşen mesleklere ve ortaya çıkacak yeni iş alanlarına çalışanlarımızın uyumunu güçlendirecek, beceri ihtiyaçlarını karşılayacak politikaları uygulayacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sosyal paydaşlarımızla diyalog ve uzlaşı içerisinde yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı politikalarımızı adım adım gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Temel Hedefimiz Güçlü Ekonomi, Güçlü Çalışma Hayatı, Güçlü Türkiye. Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz tarafından detayları açıklanan Orta Vadeli Programımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."