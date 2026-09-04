Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 1 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı. Şirketin ikinci taksit için kesinleşen hak kullanım tarihi 4 Eylül 2026, ödeme tarihi ise 8 Eylül 2026 olarak yer alıyor.

Berkosan’ın ikinci taksit temettüsü için hak kullanım tarihi 4 Eylül 2026 olarak belirlenirken, söz konusu taksitte pay başına brüt 0,0588236 TL, net 0,0500000 TL nakit kar payı ödeneceği bildirildi.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,0588236 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,0500000 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 7,691 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)