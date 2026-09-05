Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 9 şirket var

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz ile uluslararası ticaret alanında küresel ölçekte faaliyet gösteren köklü bir Japon şirketi arasında, Ukrayna'nın farklı bölgelerinde kullanılmak üzere orta ve yüksek gerilim güç transformatörlerinin tedarikine ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında muhtelif güçte ve sayıda güç transformatörünün üretimi ve tedariki gerçekleştirilecek olup, söz konusu ürünlerin üretimi Şirketimizin bağlı ortaklığı ve Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin dolaylı bağlı ortaklığı Europower World Enerji A.Ş.'ye ait Güç Transformatörü Fabrikası'nda gerçekleştirilecektir. Sözleşmenin süresi yaklaşık 1 yıldır. Sözleşmenin toplam bedeli 37.017.911,89 USD'dir. (Güncel baz USD/TL kuru ile sözleşme bedeli yaklaşık 1.787.073.000 TL'dir.) Söz konusu sözleşme ile Şirketimiz, güç transformatörleri alanındaki üretim ve ihracat kabiliyetini uluslararası pazarlarda daha da güçlendirirken, Ukrayna'nın enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik projelere katkı sağlamaktadır.