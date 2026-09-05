Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 9 şirket var

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimizin Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik bağlı ortaklığı CW Energy USA, Inc. ile ABD'de yerleşik bir müşteri arasında fotovoltaik güneş paneli satışına ilişkin Niyet Mektubu (LOI) imzalanmıştır. Niyet Mektubu kapsamında öngörülen toplam iş hacmi yaklaşık 48.045.195,00 ABD Doları (KırkSekizMilyonKırkBeşBinYüzDoksanBeşABDDoları) olup, sevkiyatın 4 Aralık 2026 tarihinden önce tamamlanması planlanlanmaktadır. Nihai sözleşmenin imzalanması ve sürece ilişkin önemli gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.
2 BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRLSM)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
27.08.2026 tarihli Özel Durum Açıklamamızda bildirildiği üzere; Şirket'imiz, Türkiye'de yerleşik zincir hastane gruplarından birine ait, İstanbul'da yapılacak olan yaklaşık 60.000 metrekare alana sahip Hastane Projesinin Mekanik, Elektrik ve İnce İşlerinin yapımı işinin anahtar teslim usulüne göre yapılmasına ilişkin ihaleye teklif vermiş olup, işveren tarafından ihalenin lehimize sonuçlandığı bildirilmişti. İlgili proje kapsamında bugün (31.08.2026) 3,42 Milyar TL (KDV dahil) tutarında nihai sözleşme imzalanmıştır. Projenin 14 ay içinde tamamlanması planlanmaktadır.
3 OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (OFSYM)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile ABD'de yerleşik iki özel firma arasında, toplam yaklaşık 27.000.000 USD tutarında ABD menşeli DDGS (Distillers Dried Grains with Solubles) alımına ilişkin anlaşmalar yapılmıştır. Söz konusu anlaşmalar kapsamında ürünlerin teslimatının, sözleşme koşulları çerçevesinde partiler halinde gerçekleştirilmesi ve 2026 yılı Kasım ayı sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.
4 ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALBTN)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimizin halka arz izahnamesinde de belirtildiği üzere; Şirketimiz ile Çelikler-Fernas-Güryapı Adi Ortaklığı arasında 09.04.2026 tarihinde imzalanan Ön Protokole istinaden "Kazım Karabekir-Topağacı - Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı İnşaatı ve Elektromekanik Sistemleri ile Araçlarının Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri ile Altunizade - Bosna Bulvarı Raylı Sistem Hattı İnşaatı ve Elektromekanik Sistemleri ile Araçlarının Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri Hazır Beton Tedariğine" ilişkin nihai sözleşme 31.08.2026 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme doğrultusunda proje süresince KDV hariç yaklaşık 3.000.000.000.- TL (Üçmilyar Türk Lirası) tutarında hasılat elde edilmesi öngörülmektedir. Proje gereksinimleri ve saha koşullarına bağlı olarak hasılat bedeli değişiklik gösterebilir.
5 ASTOR ENERJİ A.Ş. (ASTOR)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik bir firma arasında Ukrayna'ya tedarik edilmek üzere 400MVA 330kV büyüklüğüne kadar muhtelif güç seviyelerinde güç transformatörü tedariğine ilişkin olarak 31.08.2026 tarihinde toplam 97.965.000.-ABD Doları (Doksanyedimilyondokuzyüzaltmışbeşbin ABD Doları) tutarında 3 ayrı sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedelinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sözleşme tarihindeki ABD Doları döviz alış kuru (48,1745 TL/USD) esas alındığında Türk Lirası karşılığı 4.719.414.893.-TL'dir. Sözleşme bedelinin, Şirketimizin 2025 yılı sonu hasılatına oranı %7,48'dir.
6 ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OZATD)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile ASFAT A.Ş arasında 21.04.2025 tarihinde 1 adet yüzer havuzun tamir-bakım ve onarımı kapsamında toplam 13.550.000,00 EUR tutarında sözleşme imzalanmıştır. Yapılan sözleşme kapsamında yüzer havuzun tamir, bakım ve onarımı başarı ile tamamlanmıştır. İlave talepler ve yapılan işler doğrultusunda nihai tutar 15.987.962,66 EUR (yaklaşık 874.352.899,54 Türk Lirası, 03.08.2026 TCMB döviz alış kuru alınmıştır) olarak gerçekleşmiştir.
7 HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. (HTTBT)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Cabo Verde'nin devlet sahipliğindeki yurt içi havayolu şirketi olan CVSky – Linhas Aéreas de Cabo Verde isimli havayolu, Şirketimizin teknoloji çözümleri ile 2 Eylül 2026 itibarıyla operasyonlarına başlamıştır. CVSky, Şirketimizin Yolcu Hizmet Sistemleri (PSS) ürün ailesinin yanı sıra gelir muhasebesi, iş performans indeksi ve kargo çözümlerini de 5 yıl süreyle kullanacaktır.
8 MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEKAG)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimizin %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığımız Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş., yurt dışı yerleşik bir şirketten bugün (02.09.2026) 3 adet beton santrali siparişi almıştır. Sipariş bedelleri toplamı 715.000 (YediYüzOnBeşBin) EUR'dur.
9 EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (EUPWR)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile uluslararası ticaret alanında küresel ölçekte faaliyet gösteren köklü bir Japon şirketi arasında, Ukrayna'nın farklı bölgelerinde kullanılmak üzere orta ve yüksek gerilim güç transformatörlerinin tedarikine ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında muhtelif güçte ve sayıda güç transformatörünün üretimi ve tedariki gerçekleştirilecek olup, söz konusu ürünlerin üretimi Şirketimizin bağlı ortaklığı ve Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin dolaylı bağlı ortaklığı Europower World Enerji A.Ş.'ye ait Güç Transformatörü Fabrikası'nda gerçekleştirilecektir. Sözleşmenin süresi yaklaşık 1 yıldır. Sözleşmenin toplam bedeli 37.017.911,89 USD'dir. (Güncel baz USD/TL kuru ile sözleşme bedeli yaklaşık 1.787.073.000 TL'dir.) Söz konusu sözleşme ile Şirketimiz, güç transformatörleri alanındaki üretim ve ihracat kabiliyetini uluslararası pazarlarda daha da güçlendirirken, Ukrayna'nın enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik projelere katkı sağlamaktadır.