"Türkiye bölge için gerçek bir merkez"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin bölge için sadece köprü değil, bir merkez olduğunu belirterek, "Burası gerçek bir merkez. Özellikle çok uluslu şirketler için bir üretim merkezi, bir AR-GE merkezi, bir lojistik merkezi olduğunu görebilirsiniz, pek çok küresel şirket, bölgedeki faaliyetlerini yönetmek için Türkiye'yi kullanıyor." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin ev sahipliğinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının stratejik ortaklığında düzenlenen GITEX Ai Türkiye, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyanın kesişim noktası olduğunu söyledi.

Dağlıoğlu, Türkiye'nin konumu ve coğrafi avantajı, yetenek havuzuna erişim imkanı, fon ve sermaye varlığı ile ülke üzerinden pazara erişim olanakları sayesinde bölgesel bir merkez haline geldiğini vurguladı.

Son yıllardaki gelişmelere değinen Dağlıoğlu, "Türkiye, bölgede bir startup merkezi olarak öne çıktı. Mesele sadece Türk şirketlerinin Türkiye'de iş kurması değil, bölgedeki şirketlerin de buraya gelmesi. Bölgeden kastım ise genel olarak Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri ve Orta Doğu. Dolayısıyla bu salonda, bu çerçevede faaliyet gösteren birçok girişime ulaşabileceğinizi görebilirsiniz." diye konuştu.

"Türkiye bölgesinde sanayisini en çeşitlendirmiş ülke"



Dağlıoğlu, son dönemde Türkiye'deki kapsamlı teşvik paketlerine işaret ederek, 20 yıl öncesine kadar Türkiye'nin sadece Asya ile Avrupa arasında bir köprü olarak görüldüğünü anımsattı.

Artık bunun doğru bir tanım olmadığını düşündüklerini kaydeden Dağlıoğlu, "Türkiye bölge için bir merkezdir, sadece bir köprü değildir. Çünkü köprünün üzerinde bir şey yapamazsınız, yalnızca üzerinden geçersiniz. Oysa burası gerçek bir merkez. Özellikle çok uluslu şirketler için bir üretim merkezi, bir AR-GE merkezi, bir lojistik merkezi olduğunu görebilirsiniz. Pek çok küresel şirket, bölgedeki faaliyetlerini yönetmek için Türkiye'yi kullanıyor." şeklinde konuştu.

Dağlıoğlu, küresel ölçekte bu denli devrimsel bir dönemde yapay zeka adaptasyonunun çok daha büyük bir anlam taşıdığını belirterek, Türkiye'nin bölgesinde sanayisini en fazla çeşitlendirmiş ülke olduğunu bildirdi.

Türkiye'yi ziyaret eden pek çok kişiden Türkiye'nin Almanya'dan Çin'e kadar uzanan coğrafyada en sanayileşmiş ülke olduğunu duyduğunu anlatan Dağlıoğlu, "Dünya haritasını gözünüzün önüne getirirseniz, bunun muazzam bir rekabet avantajı olduğunu takdir edersiniz. Bu sanayi kolları, finans, bilgi ve iletişim teknolojileri, yazılım ve turizm-konaklama gibi güçlü hizmet sektörleriyle de çevrelenmiş durumda. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu ülkenin altyapısına ve üstyapısına çok ciddi yatırımlar yaptık." dedi.

"Son açıklanan teşvik paketi Türkiye'yi küresel ekonomik güç merkezine dönüştürmek için önemli bir vizyon"



Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin son 20 yıldır rekabetçi bir ekonomi olduğunu vurgulayarak, ülke olarak gelecek yıllarda da yapay zekayı benimseme ve rekabet gücünü koruma konusunda son derece kararlı olduklarını ifade etti.

Dağlıoğlu, Türkiye'nin şu anda bölgesel bir merkez olduğunu ancak bunun kendileri için yeterli olmadığını ve gelecek on yıllarda hedeflerinin küresel bir ekonomik güç merkezi olmak olduğunu bildirdi.

Son açıklanan teşviklerin aslında Türkiye'yi bölgesel bir merkezden küresel bir ekonomik güç merkezine dönüştürmeyi amaçlayan bir vizyonla hazırlandığına dikkati çeken Dağlıoğlu, şöyle devam etti:

"Hizmet ihracatında kurumlar vergisi oranı yüzde 0 olacak, üstelik bu sadece yazılım gibi alanlarla sınırlı değil, her türlü hizmet faaliyetini kapsıyor. Bir diğer önemli teşvik ise çok uluslu yapılar için geçerli. Çok uluslu teknoloji şirketleri, küresel iş merkezlerini veya ortak hizmet birimlerini İstanbul'da, yani Türkiye'de kurarlarsa kurumlar vergisinden muaf tutulacaklar. Ayrıca belirli gelir vergisi muafiyetleri de sağlanacak. Özellikle özel sermaye fonları, aile şirketleri ve yüksek gelirli bireyler için yakın zamanda devreye alınan bir teşvik daha var, varlıklarınızı Türkiye'ye getirirseniz 'non-dom' (yerleşik olmayan vergi mükellefi) programından yararlanabileceksiniz, yurt dışı kazançlarınız 20 yıl boyunca vergiden muaf olacak ve veraset vergisi yalnızca yüzde 1 olarak uygulanacak."

Dağlıoğlu, Türkiye'nin ilk olarak dirençli ve hızlı büyüyen bir ekonomi olarak hatırlanması gerektiğini belirterek, "İkincisi, zengin yetenek havuzuna sahip bir ülke. Üçüncüsü, reformlara kararlılıkla bağlıyız, Türkiye'nin rekabet gücünü korumakta kararlıyız ve Türk devletini tüm yatırımcıların yanında göreceksiniz. Son temel mesaj ise burası kesinlikle kıtaların kesişim noktasında yer alan bir ülke." diye konuştu.