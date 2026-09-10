"İşe dönüşün en zor tarafı yeniden tempoya alışmak"

Yaz tatilinin ardından iş hayatına yeniden uyum sağlama dönemi başlarken, Pluxee çalışanların işe dönüş deneyimini mercek altına aldı. Pluxee adına Yöntem Araştırma Eğitim Danışmanlık tarafından 1.000 aktif çalışanla gerçekleştirilen “İşe Dönüşün Farklı Halleri” araştırması, tatilden işe dönüşün çalışanların önemli bir bölümü için bir adaptasyon süreci olduğunu gösteriyor.

Araştırmaya göre çalışanların yüzde 49’u performansını tatil sonrasında daha düşük değerlendirirken, yüzde 32’si performansının tatilden etkilenmediğini, yüzde 19’u ise performansını tatil öncesinde daha düşük hissettiğini belirtiyor.

Çalışanların tatil dönüşünde yaşadığı güçlüklerin başında yüzde 33 ile yoğun iş temposuna yeniden alışmak geliyor. Bunu yüzde 21 ile erken kalkmak, yüzde 18 ile rutin hayata dönmek izliyor. Biriken işler çalışanların yüzde 14’ü, trafik ve ulaşım ise yüzde 12’si için işe dönüşün en zor tarafını oluşturuyor.

Araştırma, çalışanların bu sürece nasıl geri dönmek istediğine dair de oldukça net bir işaret veriyor. Tüm çalışanların yüzde 44’ü işe dönüşü kolaylaştıracak en değerli desteğin ilk hafta daha esnek veya kısa çalışma saatleri olduğunu belirtiyor. Tatil sonrasında performansını daha düşük değerlendiren çalışanlarda ise bu oran yüzde 50’ye çıkıyor.

Bu sonuç, tatil dönüşündeki temel ihtiyacın yalnızca bir yan hak talebi olmadığını; çalışanların iş temposuna kademeli bir geçiş beklentisi taşıdığını gösteriyor.

Çalışan esneklik bekliyor, mevcut destek yüzde 12’de kalıyor

Araştırmanın ortaya koyduğu en dikkat çekici alanlardan biri de çalışanların beklentileri ile mevcut işveren uygulamaları arasındaki fark.

Çalışanların işe dönüş döneminde beklediği destekler birden fazla seçenek üzerinden değerlendirildiğinde esnek veya uzaktan çalışma imkânı yüzde 37 ile öne çıkıyor. Bugün bu desteğe sahip olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 12. Böylece beklenti ile mevcut uygulama arasında 25 puanlık bir fark oluşuyor.

Benzer bir tablo ek izin veya adaptasyon izninde de görülüyor: Çalışanların yüzde 33’ü bu desteği beklerken yüzde 13’ü bugün bu imkâna sahip olduğunu söylüyor. Market ve gıda alışverişi desteği beklentisi yüzde 28 seviyesindeyken mevcut destek oranı yüzde 10’da kalıyor.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Pluxee Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Hekimoğlu, çalışan desteğinde yeni dönemin “doğru zamanlama” üzerinden şekilleneceğine dikkat çekti:

“Araştırma bize çalışan deneyiminde meselenin yalnızca ne kadar fayda sunduğumuz olmadığını gösteriyor. Asıl konu, sunduğumuz desteğin çalışanın o andaki ihtiyacıyla ne kadar örtüştüğü. İşe dönüş bunun çok iyi bir örneği. Çalışanların önemli bir bölümü bu dönemde yeniden ritim kazanmakta zorlanırken beklentileri daha yumuşak bir geçiş, esneklik ve günlük hayatlarını kolaylaştıracak destekler etrafında şekilleniyor. Çalışan deneyiminde bundan sonraki dönemin daha fazla fayda sunmaktan çok; doğru faydayı, doğru çalışana, doğru zamanda ulaştırabilmek üzerine kurulacağını düşünüyoruz.”

Tek tip çalışan deneyimi herkes için aynı değeri yaratmıyor

Araştırmanın sonuçları, işe dönüş beklentilerinin çalışan gruplarına göre de farklılaştığını gösteriyor. Kadın çalışanlar ilk hafta daha esnek veya kısa çalışma saatleri ile uzaktan ya da hibrit çalışma imkânını erkeklere göre daha fazla öne çıkarırken, erkek çalışanlarda ilk hafta daha az toplantı yapılması beklentisi daha belirgin.

Çalışanların kurumsal yan hak öncelikleri de çalışan gruplarına göre ayrışıyor. Beyaz yakada teknoloji, spor, sosyal yaşam ve kültür-sanat destekleri daha fazla önem kazanırken; mavi yakada yemek, market, giyim ve çocuk/aile destekleri öne çıkıyor.

Hekimoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Çalışanların ihtiyaçları hayat evrelerine, çalışma biçimlerine ve içinde bulundukları döneme göre değişiyor. Bu nedenle tek tip çalışan deneyimi yaklaşımı giderek etkisini kaybediyor. Pluxee olarak yan hak çözümlerimizi çalışanlara seçim alanı sunan, farklılaşan ihtiyaçlara ve hayatın farklı anlarına uyum sağlayabilen esnek ve kişiselleştirilebilir bir yapı üzerine kuruyoruz.”