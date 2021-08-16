Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinop ile Osmaniye’de ilk doz aşıyı olma oranının yüzde 75’in üzerine çıktığını, böylece düşük riskli il sayısının 28’e yükseldiğini duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Sinop ve Osmaniye‘nin düşük riskli iller arasında yerini aldığını belirtti.

Bakan Koca, “Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları yüzde 75’in üzerinde. Haritada iki şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 28’e yükseldi.” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca ayrıca, “KONYA, NİĞDE ve GAZİANTEP 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı %65’in üstüne çıktı. Covid-19 Risk Haritasında bu illerimizin rengi Turuncu yerine Sarı. BATMAN %55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. BATMAN Turuncu iller arasında” bilgilerini paylaştı.