İspanya, 600 milyon dolarlık bir süper yata el koyduğunu duyurdu. Fransa iki hafta önce Rus petrol devi Rosneft’in CEO’su İgor Sechin’e ait 120 milyon dolarlık yat Amore Vera’ya el koymuştu. İspanya’daki yatın da Sechin’e ait olduğu iddia ediliyor. Yabancı basına göre Rus oligark Igor Sechin’in ikinci bir süper yatına da el konmuş olabilir.

Mega yat Crescent’te bir helikopter iniş pisti de bulunuyor.

İspanya Ulaştırma Bakanlığı, Crescent’in mülkiyeti hakkında yorum yapmadı. Bakanlık, yatın mülkiyeti belirlenene kadar tutulacağını duyurdu. Dünyanın en büyüklerinden biri olarak tanımlanan yat bir Caiman Adası bayrağı altında seyrediyor ve Kasım 2021’de İtalya’dan İspanya’ya geldi.

61 yaşındaki Sechin’e ait olduğu düşünülen bir diğer yat olan Amore Vero’ya 4 Mart’ta Fransız makamları tarafından el konulmuştu.

İKİ YATA DAHA EL KONMUŞTU

El koyma haberi, İspanya’nın oligarklara ait diğer iki yata el koymasından bir gün sonra gerçekleşti. İspanya hükümeti daha önce Barcelona, Mayorka ve Melilla’da bulunan ve dolaylı yollardan Rus oligarklara ait olduğu belirtilen iki lüks yata ve bir gemiye el koymuştu.

Barselona limanındaki “Valerie” adlı, 85 metre uzunluğundaki yatın değerinin 140 milyon avro olduğu, sahibinin de Rus oligarklardan, bir kamu silah şirketinin başkanlığını yapan Sergey Chemezov olduğu belirtilmişti.

Yedi yatak odası, 6 ft yüzme havuzu, masaj olanakları bulunan SPA, spor salonu ve helikopter pisti olan tekne, Jennifer Lopez’in geçen yıl Ben Affleck ile 52. doğum günü kutlamalarına ev sahipliği yapmıştı.

Açıklamada “Lady Anastasia” adlı Adriano Limanı’ndaki (Mayorka) bir yata ve Melilla’daki bir gemiye de el konulduğunu duyurulmuştu.