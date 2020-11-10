Ankara’nın ardından İstanbul’da da 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00-­16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi. Peki, İstanbul’da 65 yaş ve üstü sokağa çıkma kısıtlaması kimleri, hangi meslekleri kapsamıyor? İşte detaylar:

İSTANBUL VALİLİĞİ’NİN AÇIKLAMASI *

İstanbul Valiliği’nin konuya ilişkin açıklaması şöyle: İstanbul Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 10.11.2020 Salı günü saat: 19:00’da yaptığı toplantıda; Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda hayatın her alanında uyulması gereken kurallar ve önlemler alınmakta ve uygulanmaktadır.

Ülkemizde devam eden kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının uygulanmasının yanı sıra, hastalığın bulaşma riski, salgının seyri ve olası risklerin azaltılması amacıyla;

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan 10.06.2020 tarih ve 56 sayılı kararda “65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00­ 20:00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine” karar verilmişti.

HANGİ SAATLER ARASINDA SOKAĞA ÇIKMAK YASAK? *

Kurul tarafından salgınla mücadele kapsamında bu husus tekrar değerlendirilerek; “65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00­16:00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına” karar verilmiştir.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KİMLERİ KAPSAMIYOR? *

Peki, İstanbul’da 65 yaş ve üstü sokağa çıkma kısıtlaması, kimleri kapsamıyor? Açıklamada bu bölüm şu şekilde yer alıyor:

Günün 10:00-16:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan;

Kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşlarının personeli vb. olmak üzere kamu görevlileri,

İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliği vb. belgelerden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına,

UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLIYOR? *

Kararın İstanbul genelinde 12.11.2020 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanmasına,

İlgili kurumlarca kararın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

ANKARA VALİLİĞİ’NİN AÇIKLAMASI *

Ankara Valiliği’nin açıklamasında da benzer ifadeler yer aldı. Açıklama özetle şöyle:

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10.06.2020 tarihli ve 46 no’lu kararının 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti, salgınla mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş olup, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına,

10:00-16:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan,

Kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri v.b. olmak üzere kamu görevlileri, İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, Vergi Kaydı, Şirket Yetki Belgesi, Oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının, muaf tutulmasına,

Kaymakamlarımız ve ilgili Kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verildi.