Sağlık Bakanı Koca, “Saat 24.00 itibariyle, 18 bin 584 merkezde 47 bin 314 sağlık çalışanımız 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı.” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki paylaşımında, “Saat 24.00 itibarıyla 18 bin 584 merkezde 47 bin 314 sağlık çalışanımız 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar.” ifadelerini
Saat 24 itibariyle, 18.584 merkezde 47.314 sağlık çalışanımız 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2021
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