Sağlık Bakanı Koca, “Saat 24.00 itibariyle, 18 bin 584 merkezde 47 bin 314 sağlık çalışanımız 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı.” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki paylaşımında, “Saat 24.00 itibarıyla 18 bin 584 merkezde 47 bin 314 sağlık çalışanımız 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar.” ifadelerini