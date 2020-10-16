Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,04 değer kazanarak günü 1.192,73 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 19,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,72, holding endeksi yüzde 1,35 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,58 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 0,66 ile orman, kağıt, basım oldu.

TURİZM HİSSELERİ YÜKSELDİ *

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB), Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacağını açıklamasının ardından turizm hisselerinin öncülüğünde 1.190,00 puanı aştı.

TBB, salgının etkilerinin azaltılmasını desteklemek amacıyla Turizm Destek Paketi Uygulaması’na başlanacağını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacak. Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacak. Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF+200 baz puan olarak belirlendi.

PİYASALAR YARINKİ AÇIKLAMAYA ODAKLANDI *

Analistler, yurt içi piyasaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın açıklayacağı yeni rezerv miktarına odaklandığını belirtti.

HAFTAYA HANGİ VERİLER VAR *

Haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısı’nda açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise Çin’de büyüme, ABD Merkez Bankasının (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap Raporu, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 puanın destek, 1.200 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 22 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını tahmin etti.

Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ile 200 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ile yüzde 15 arasında yer aldı.

ALTININ ONSU NE KADAR? *

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.902,67 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 artışla 486 bin 600 liradan tamamladı.

DÖVİZ KURU *

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,9074 lira, satışta 7,9391 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,9061 lira, satışta 7,9377 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,21’den, bileşik getirisi de yüzde 13,65’ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1719, sterlin/dolar paritesi 1,2925, dolar/yen paritesi de 105,39 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,47 düşüşle 43,16 dolardan işlem görüyor.