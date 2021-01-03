2013 yılından beri kozmetik sektöründe faaliyet gösteren ve üretiminin yüzde 98’ini 55’in üzerinde ülkeye ihraç eden L’actone Holding, sağlık destek ve gıda takviyesi alanına da yatırım yaptı. Şirket, önümüzdeki yıl Tekirdağ ve İzmir’de yeni yatırımlarla büyümesini sürdürmeyi planlıyor.

Özlem Bay Yılmaz

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Temelleri 2013 yılında yüzde 100 yerli sermaye ile atılan L’actone Kozmetik, yedi yıl önce küçük bir ekiple yola çıktı. Bugün ise 400’e yakın kişiye istihdam sağlayan şirket; cilt bakımdan saç bakım ürünlerine, makyajdan parfüme kadar çeşitli kozmetik ürünlerini portföyünde bulunduruyor.

Marka burada gerçekleştirdiği tüm üretimin yüzde yüzde 98’ini Avrupa, ABD ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediyor. Pandemi döneminde Çorlu’daki tesisinde 4 milyon dolarlık modernizasyon yatırımı gerçekleştiren şirket, AR-GE ve dolum departmanlarında yenilemeye gitti.

Son olarak insanların bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlere olan ilgisi nedeniyle sağlık destek ve besin takviyesi alanına da giriş yaptıklarını belirten L’actone Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat, “Pazarın hızla büyümesi ve ihtiyaçlara cevap verebilmek için ek yatırım kararı aldık. Bu iş için ek yatırım yaptık.

Üretim tesisimizi 10 kat büyüterek 30 bin metrekarelik alana genişlettik. L’actone Life’ markasıyla 28 farklı ürünü satışa sunuyoruz” diyor. Markan beauty serisi mass market, tekil ve zincir kozmetik mağazaları, güzellik salonları, kuaförlerde, Life serisindeki gıda takviyeleri ise eczane, spor salonları, online pazar yerleri ve e ticaret sitelerinde tüketicilerle buluşuyor.

ÜRETİMİN YÜZDE 98’İNİ İHRAÇ EDİYOR *

Marka burada gerçekleştirdiği tüm üretimin yüzde 98’ini Avrupa, ABD ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediyor. Pandemi döneminde Çorlu’daki tesisinde 4 milyon dolarlık modernizasyon yatırımı gerçekleştiren şirket, AR-GE ve dolum departmanlarında yenilemeye gitti.

Şirketin gündeminde yeni yatırımlar da var. 2021 yılında Sanayi Bakanlığı Stratejik Yatırım Teşvik kapsamında Tekirdağ ve İzmir Sanayi bölgelerinde yeni üretim tesisleri kurulması planlanıyor.

Resmi başvuruları yapılıp süreçlerin başlatıldığını belirten Ali Osman Akat, “Pandemi sürecinde kozmetik sektörü diğer sektörlerin tersine yükseliş trendine girdi. Kozmetik kapsamında ithalat azaldığı için bu sektörde faaliyet gösteren yerli üreticilere talep yükseldi ve üretim kapasitemiz arttı.

Özellikle e-ticaret aracılığıyla yaptığımız satışlarda yüzde 22 artış gözlendi. Online bayi sayımız ise yüzde 17 arttı” diye anlatıyor.

YERLİ KOZMETİK VURGUSU *

Koronavirüs salgınıyla birlikte kozmetik sektöründe pek çok sektörde yerli üreticiler avantajlı duruma geçti. Yerli kozmetik de o alanlardan biri.

Son yıllarda gerçekleştirdikleri yatırımlarla pazar paylarını artıran yerli kozmetikçilerin pandemi sürecinde de öne çıktığını söyleyen Ali Osman Akat, şunları anlatıyor: “Yerli markaların önce yabancı markaların tekelinde olan ürünlerin üretimini bantlarına dahil etmesiyle birlikte toplam ciroları büyürken, yurtdışına yapılan ihracatı da doğru orantıda tetikledi.

Bu dönemde tüketicilerin belli ürünlere olan ilgisi artış gösterdi. Özellikle vücut losyonları, yüz serumları, ayak köpükleri ve bağışıklık güçlendirici ürünlerine olan talep arttı.”

55 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR *

Pandemiye rağmen yurtdışı faaliyetlerinin devam ettiğinden de bahseden Ali Osman .Akat, “Yurtdışına başta MENA Bölgesi, Rus Havzası, Türki Cumhuriyetler, Balkanlar, Avrupa ve ABD’ ye 55’in üzerinde ülkeye ihracatımız aktif olarak sürüyor. Gelen talepler doğrultusunda yeni pazarlara girmekteyiz. Ülkemizin alanında en çok ihracat yapan firmaları arasında yer almaktayız” diyor.