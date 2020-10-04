Pandemi süreciyle birlikte bilgisayar pazarında stoklar tükendi ve talep öngörülenden fazla oldu. Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, ‘’Pazarda hem toplamda hem de üç segmentte lideriz. Türkiye’de satılan her üç notebook’tan biri Lenovo’’ diyor.

Çin merkezli Lenovo, Uluslararası Veri Şirketi (IDC) rakamlarına göre yılın altı aylık döneminde yüzde 25’lik pay ile bilgisayar pazarının lideri konumunda. Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, pazarın bu yıl yüzde 25 büyüyerek 2 milyon satış adedine ulaşmasını bekliyor.

Pandemi sürecindeki talep artışı nedeniyle stokları tükettiklerini söyleyen Emre Hantaloğlu, ‘’Şu anda da hem tedarikte sıkıntı var hem de talep öngörüldüğünden fazla. Biz öngörümüzü ve planlarımızı iyi yaptığımız için bunu iyi yönetebildik’’ diyor.

Emre Hantaloğlu ile pazardaki durumu ve Lenovo’nun gelecek planlarını konuştuk. Hantaloğlu’nun sorularımıza verdiği yanıtlar Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın Almak İçin Tıklayın