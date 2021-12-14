ABD’de Senato yarışına giren kalp ve damar cerrahı Mehmet Öz, kendisini “Dr. Oz” diye tanıtmayan The Philedelphia Inquirer gazetesine tepki gösterdi. Mehmet Öz, 2009’dan bu yana The Dr. Oz Show programıyla ülkede popülerlik kazanmış durumda.



Öz, Philadelphia Inquirer gazetesinin 2022 ABD Senatosu seçimleriyle ilgili haberinde kendisinden Mehmet Öz adıyla bahsederek kendisini susturmaya çalıştığını iddia etti.

Öz, 30 Kasım’da, Senatör Pat Toomey tarafından boşalan Senato koltuğu için Cumhuriyetçi aday olarak yarıştığını duyurmuştu. Öz, yarışa diğer 27 adayla birlikte katılıyor.

Öz, “Inquirer neden bana Dr. Oz demek istemiyor? Herkes benim Dr. Oz olduğumu biliyor ama bunun doğru bir şey olduğunu düşünmüyorlar. Bunun bana haksız bir avantaj sağladığını düşünüyorlar” dedi.

Gazete ise kendi yayın politikasına uygun hareket ettiğini ve şu an yarışta olan diğer doktor adayların da unvanlarını kullanmadığını duyurdu. Öz’ün karşısında yer alan Doktor Valerie Arkoosh ve acil tıp doktoru Kevin Baumlin de sadece isimleriyle tanıtıldı.

Yakın zamanda Cumhuriyetçilere yakınlığıyla bilinen Fox News’a katılan Öz canlı yayında şunları söyledi: The Inquirer sizi güçlendirmemden, yerleşik halkın bir kısmının desteğini almamdan, mantıklı olabilecek girişimcilik çözümlerimden nefret ediyor. Gördüklerimi söylememden hoşlanmadıkları için beni susturmak istiyorlar. Kampanyanın bu kadar başlarında onları bu kadar rahatsız edecek olması şoke edici.