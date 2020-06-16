Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, farklı meslek gruplarından 25 kişinin kurumda istihdamı sağlanacak.
Başvurular, https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.
Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, farklı meslek gruplarından 25 kişinin kurumda istihdamı sağlanacak.
Başvurular, https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.
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