Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ”SMS ile gelen uygulama linklerine karşı ihtiyatlı olalım.” ifadesi kullanıldı.

SMS ile gelen uygulama linklerine karşı ihtiyatlı olalım. pic.twitter.com/ciO9ygzhqR — Türkiye Bankalar Birliği (@BankalarBirligi) June 3, 2020

Paylaşımda yer alan videoda ise ”Cihazınıza SMS ile gelen ve banka uygulamasını çağrıştıran linklerden uygulama indirmeyin. Mobil cihazınıza güncel bir antivirüs programı yükleyin.” uyarılarına yer verildi