Beklenen yağışlar ne zaman gelecek? İstanbul’a kar yağacak mı? soruları Ocak ayının ilk haftası itibariyle en çok merak edilenler arasında.

Meteoroloji’nin sosyal medya hesabından duyurduğu haftalık hava durumu tahminine göre (7- 13 Ocak) hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Haftalık Hava Durumu

(7- 13 Ocak 2021)

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/qkmGzpStaS — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 6, 2021

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, dört gözle beklenen yağışlı ve soğuk havaların ayın 13’ünden sonra gelebileceğini ancak kesin durumunun önümüzdeki günlerde belli olacağını söylüyor. Son tahminlere göre hafta sonu ülkenin batı kesimlerinde yer yer yağışlı hava görülecek. Pazar günü ülkenin Batı kesimi ve Karadeniz Bölgesi’nde; salı günü ise ülkenin batı, orta kesimleri ve Karadeniz’in tamamında yağış olabileceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’A KAR İHTİMALİ VAR MI? *

CNNTürk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli ise İstanbul’a kar ihtimali için şu yorumları yapıyor:

Ayın 15’inden itibaren, ocak ayının ikinci yarısından itibaren soğuk dalgalar görünüyor ama dün ve önceki günkü verilere göre kar ihtimali biraz daha zayıflamış durumda. Kar olasılığı yüzde 35’lerin üzerine çıkamadı, yüzde 50’leri bile bulamadı ihtimal.