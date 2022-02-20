ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NÜN PARLATTIĞI BÖLGELER
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Tam kapsamlı yatırım şirketi olarak hizmet veriyoruz”
Aracı kurumlarda üst düzey atamalar
GÖSTERGE
Cari açık 1,5 yılın zirvesine çıktı
İşsizlik yerinde saymayı sürdürüyor
Otomotiv pazarında tablo olumsuz
PMI sekiz ayın en düşüğüne geriledi
Galataport pazara hareket getirdi
“Buğdayda fiyat artışı bu yıl durur”
Momo ile beş yılda 10 şubeye ulaşacak
Bang & Olufsen Türkiye’de mağazalaşarak büyüyecek
Turizmin bu yılki sınavı istihdam
Lojistik start up’ları küresel oyuncu olacak
Markalı ihracatla hedef 1 milyar TL ciro
“Türkiye’deki AR-GE merkezimizi açıyoruz”
Denizli’den küresel devlere kumaş üretiyor
İŞ DÜNYASINDAN
Hedef 10 milyon çiftçiye ulaşmak
Dünya operasyonunu Türkiye’den yönetecek
Lineadecor ABD pazarına odaklanacak
3 bin 500 ürünlük yeni marka geliyor
Sigortacılardan birlik mesajı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
360 derece alışveriş deneyimi yükselişte
STEM eğitimi gören kızlara destek
The Batman’a sponsor oldu
GİRİŞİM
Piercing işinde zincir olacak
Girişimlere bilgi ve tecrübe aktaracak
VERGİDE GÜNDEM
Kira vergisi dönemi başlıyor
BANKNOT
BORSA
Temettü verimi yüksek 34 hisse
Yazılım ihracatçısı Hitit borsaya geliyor
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Arçelik ve Garanti’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…
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