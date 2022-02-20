ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NÜN PARLATTIĞI BÖLGELER

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

“Tam kapsamlı yatırım şirketi olarak hizmet veriyoruz”

Aracı kurumlarda üst düzey atamalar

GÖSTERGE

Cari açık 1,5 yılın zirvesine çıktı

İşsizlik yerinde saymayı sürdürüyor

Otomotiv pazarında tablo olumsuz

PMI sekiz ayın en düşüğüne geriledi

Galataport pazara hareket getirdi

“Buğdayda fiyat artışı bu yıl durur”

Momo ile beş yılda 10 şubeye ulaşacak

Bang & Olufsen Türkiye’de mağazalaşarak büyüyecek

Turizmin bu yılki sınavı istihdam

Lojistik start up’ları küresel oyuncu olacak

Markalı ihracatla hedef 1 milyar TL ciro

“Türkiye’deki AR-GE merkezimizi açıyoruz”

Denizli’den küresel devlere kumaş üretiyor

İŞ DÜNYASINDAN

Hedef 10 milyon çiftçiye ulaşmak

Dünya operasyonunu Türkiye’den yönetecek

Lineadecor ABD pazarına odaklanacak

3 bin 500 ürünlük yeni marka geliyor

Sigortacılardan birlik mesajı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

360 derece alışveriş deneyimi yükselişte

STEM eğitimi gören kızlara destek

The Batman’a sponsor oldu

GİRİŞİM

Piercing işinde zincir olacak

Girişimlere bilgi ve tecrübe aktaracak

VERGİDE GÜNDEM

Kira vergisi dönemi başlıyor

BANKNOT

BORSA

Temettü verimi yüksek 34 hisse

Yazılım ihracatçısı Hitit borsaya geliyor

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Arçelik ve Garanti’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…