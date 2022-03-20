MELEK AĞLARIN 2022 PLANLARI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
ETKİNLİK
Türkiye’nin kadın girişimcileri ödüllerini aldı
FİNANS KORİDORU
“Sürdürülebilir finansta öncü rol üstlenmeyi hedefliyoruz”
“Bu yıl 20 girişime 15 milyon dolarlık yatırım yapacağız”
Aktif Bank’tan mikrogirişimci kadınlara önemli destek
İş Bankası’nın cinsiyet eşitliğine dayalı fonuna yüksek ilgi
GÖSTERGE
Faiz değişmedi, ‘cari fazla’ rafa kalktı
Cari açık dört yılın zirvesine çıktı
Geniş tanımlı işsizlik yükseliyor
Ukrayna krizinin etkileri kalıcı olabilir
“2026’ya kadar 500 yeni mağaza açacağız”
Pırlantaya 27 milyon dolar yatırım yapacak
Ünlü fonlardan 11 milyon dolar yatırım aldı
Turizmde 2022 umudu savaşın gölgesinde kaldı
Şirketler enerjilerini fabrika çatılarına taşıyor
En çok dijital pozisyonlar zam aldı
“Uluslararası firmaların üretim üssü olacağız”
Evin garajında başladı 150 ülkeye ulaştı
İŞ DÜNYASINDAN
İhracatçıya teminatsız yeni fon
7 milyar TL’lik yedi projeye başlayacak
11 yılda 61 bin kadına ulaşıldı
Doğan Holding’ten dev sanayi yatırımı
İş dünyasından deprem iş birliği
E-ticaretin kalbi Antalya’da atacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Sorumlu şirketlerden çevre odaklı projeler
‘Cinsiyet gözlüğü’ ile yeni uygulama
Yepyeni yüzüyle tüketicilerle buluşacak
Glocalzone’a 420 bin Euro yatırım
VERGİDE GÜNDEM
Menkul kıymet gelirlerinin beyanında son günler
AVM ÖZEL DOSYASI
AVM’ler toparlanma sürecine girdi
BORSA
Bilançosu en güçlü 47 şirket
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Halkbank ve Petkim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…
Bir cevap yazın