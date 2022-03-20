MELEK AĞLARIN 2022 PLANLARI

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

ETKİNLİK

Türkiye’nin kadın girişimcileri ödüllerini aldı

FİNANS KORİDORU

“Sürdürülebilir finansta öncü rol üstlenmeyi hedefliyoruz”

“Bu yıl 20 girişime 15 milyon dolarlık yatırım yapacağız”

Aktif Bank’tan mikrogirişimci kadınlara önemli destek

İş Bankası’nın cinsiyet eşitliğine dayalı fonuna yüksek ilgi

GÖSTERGE

Faiz değişmedi, ‘cari fazla’ rafa kalktı

Cari açık dört yılın zirvesine çıktı

Geniş tanımlı işsizlik yükseliyor

Ukrayna krizinin etkileri kalıcı olabilir

“2026’ya kadar 500 yeni mağaza açacağız”

Pırlantaya 27 milyon dolar yatırım yapacak

Ünlü fonlardan 11 milyon dolar yatırım aldı

Turizmde 2022 umudu savaşın gölgesinde kaldı

Şirketler enerjilerini fabrika çatılarına taşıyor

En çok dijital pozisyonlar zam aldı

“Uluslararası firmaların üretim üssü olacağız”

Evin garajında başladı 150 ülkeye ulaştı

İŞ DÜNYASINDAN

İhracatçıya teminatsız yeni fon

7 milyar TL’lik yedi projeye başlayacak

11 yılda 61 bin kadına ulaşıldı

Doğan Holding’ten dev sanayi yatırımı

İş dünyasından deprem iş birliği

E-ticaretin kalbi Antalya’da atacak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Sorumlu şirketlerden çevre odaklı projeler

‘Cinsiyet gözlüğü’ ile yeni uygulama

Yepyeni yüzüyle tüketicilerle buluşacak

Glocalzone’a 420 bin Euro yatırım

VERGİDE GÜNDEM

Menkul kıymet gelirlerinin beyanında son günler

AVM ÖZEL DOSYASI

AVM’ler toparlanma sürecine girdi

BORSA

Bilançosu en güçlü 47 şirket

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Halkbank ve Petkim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…