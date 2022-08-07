YENİ OSB GELİYOR

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

“Yurtdışındaki TGA’lara da yatırım yapmayı hedefliyoruz”

Birleşik Ödeme’den Gürcistan adımı

GÖSTERGE

Yüksek enflasyon sabrederek düşer mi?

İthalat artışı ihracatı katlıyor

Ekonomiye güvende düşüş sürüyor

Tahıl koridoru gıda fiyatlarını düşürebilir

“Yurtiçinde 950 milyon TL’lik proje yapacağız”

Avrupa’da büyümeye hazırlanıyor

Çorap işine 15 milyon dolar yatıracak

Hızlı teslimat dalgası perakendeye sıçradı

Yeme-içmede kadın yönetici sayısı artıyor

İki yılda 50 kozmetik mağazası açacak

“Turizmde revize edilen hedefler tutacak”

TEKNOLOJİ

Oyun sektörüne metaverse dokunuşu

İŞ DÜNYASINDAN

Dalgakıran, İSO başkanlığına mı hazırlanıyor?

50. yaşını 100 yeni mağaza ile kutlayacak

Yeni nesil deneyim mağazaları açıyor

Sağlık zincirini Karadağ’a taşıdı

Bin 300 yeşil bina tasarladı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Sahne artık dijital içerik üreticilerinde

Tarımdan eğitime pek çok proje yürütüyor

GİRİŞİM

Girişimlere ortak olmayı kolaylaştırdı

Üretim tesisi kuracak

VERGİDE GÜNDEM

Yeni asgari ücretin etkileri

BANKNOT

BORSA

58 şirkette net kâr beklentileri

Koroplast, ‘temettü şirketi’ olmayı hedefliyor

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Garanti BBVA ve TAV Havalimanları’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…