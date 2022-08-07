YENİ OSB GELİYOR
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Yurtdışındaki TGA’lara da yatırım yapmayı hedefliyoruz”
Birleşik Ödeme’den Gürcistan adımı
GÖSTERGE
Yüksek enflasyon sabrederek düşer mi?
İthalat artışı ihracatı katlıyor
Ekonomiye güvende düşüş sürüyor
Tahıl koridoru gıda fiyatlarını düşürebilir
“Yurtiçinde 950 milyon TL’lik proje yapacağız”
Avrupa’da büyümeye hazırlanıyor
Çorap işine 15 milyon dolar yatıracak
Hızlı teslimat dalgası perakendeye sıçradı
Yeme-içmede kadın yönetici sayısı artıyor
İki yılda 50 kozmetik mağazası açacak
“Turizmde revize edilen hedefler tutacak”
TEKNOLOJİ
Oyun sektörüne metaverse dokunuşu
İŞ DÜNYASINDAN
Dalgakıran, İSO başkanlığına mı hazırlanıyor?
50. yaşını 100 yeni mağaza ile kutlayacak
Yeni nesil deneyim mağazaları açıyor
Sağlık zincirini Karadağ’a taşıdı
Bin 300 yeşil bina tasarladı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Sahne artık dijital içerik üreticilerinde
Tarımdan eğitime pek çok proje yürütüyor
GİRİŞİM
Girişimlere ortak olmayı kolaylaştırdı
Üretim tesisi kuracak
VERGİDE GÜNDEM
Yeni asgari ücretin etkileri
BANKNOT
BORSA
58 şirkette net kâr beklentileri
Koroplast, ‘temettü şirketi’ olmayı hedefliyor
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Garanti BBVA ve TAV Havalimanları’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…
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