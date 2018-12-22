Ekonomist’te bu hafta
İŞE ALIMDA 50 LİDER
PANO
MORTGAGE PANO
ETKİNLİK
Capital 500 ödülleri verildi
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Konkordatodan vazgeçen şirketler
GÖSTERGE
Ekonomi son çeyreğe de kötü girdi
İşsizlikte tırmanış var
Tüketici 2018’i çok kötümser kapattı
- Holdingler girişimciliği gençlere emanet etti
- “Otomotive vergi indirimi kademeli kaldırılmalı”
- Epsan, Sırbistan’a yatırım yapacak
- Yenilikçi ürünleriyle ciroyu katlayacak
- Ankara-Niğde Otoyolu bereket saçıyor
- Gastronomi turizmine festivaller dopingi
- “10 yılda 5 milyar dolarlık ihracata ulaşacağız”
- Uluslararası okul sayısı Arap göçmenlerle artıyor
TEKNOLOJİ
- Yabancılar gözlerini oyun pazarına dikti
İŞ DÜNYASINDAN
- Yabancı markalara kompozit üretecek
- Hero Türkiye’den ihracat hamlesi
- Sosyal girişimini büyütüyor
- İlk kez İstanbul’da hayata geçirdi
- Aydınlı, kârlı büyümeye devam ediyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- “Bu yıl kadınlara ve milenyum kuşağına odaklandık”
- Spora yatırımlarını artıran şirketler
GİRİŞİM
- Kuru temizlemede girişim fırsatı
- Dengeli ekibe yatırım geliyor
VERGİDE GÜNDEM
- Defter tasdiki için son günler…
BANKNOT
BESMETRE
- Otomatik katılımda kalıcılık işveren katkısıyla sağlanıyor
BORSA
- Son çeyrek satışları en yüksek 22 şirket
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Halkbank ve Tekfen Holding’ten en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi vekapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas Analizi.
- YabancılarıN aldığı, çıktığı şirketler…
Önceki haber İşe alımda 50 lider
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?