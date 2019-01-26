Ekonomist’te bu hafta
ŞİRKETİNİZİN YENİ DEĞERİ
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Yapay zekâ, IoT ve temassız ödemelere odaklanacağız”
GÖSTERGE
Ekonomi 2019’a da kötü girdi
Tüketicinin aşırı kötümserliği sürüyor
IMF’den Türkiye’ye kötü haberler var
Kamu borcu 2018’de eşik atladı
- İran ile ticarete ‘ambargo’ darbesi
- “Afrika’da biyoenerji yatırımı planlıyoruz”
- Penti’den yurtdışı büyümede yeni model
- Alpet uçuşa hazırlanıyor
- Jeotermalde kurulu güç artıyor
- Börekçilerden franchising atağı
- “5 bin kız çocuğuna ulaşacağız”
- TÜSİAD’dan tedarikçilere ikinci çağrı
İŞ DÜNYASINDAN
- ATC bu yıl toplanacak mı?
- Perakende Günleri’ne yeni rota
- 3 yılda 100 milyon dolar ihracat yapacak
- 80 ülkeden alıcı İstanbul’da buluşacak
- Ambalaj sektörü hedef büyüttü
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Tchibo 2019’da marka işbirliklerini daha da artıracak
- Castrol pozitif değişimi nasıl ileriye taşıyacak?
GİRİŞİM
- Gayrimenkulde girişim fırsatı
- Sürdürülebilir kalkınma hedefleniyor
BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM
- Kur farkında KDV yasalaştı
BESMETRE
- BES’e 300 bin kurum dahil oluyor
BORSA
- Yabancılar 2019’da alıma geçer mi?
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Turkcell ve Çimsa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- BİST-30
- Takas Analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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