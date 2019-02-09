Ekonomist’te bu hafta
OFİS PAZARI NEREYE?
PANO
MORTGAGE PANO
ETKİNLİK
CEO Club’ta Otomotiv Zirvesi
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Sigorta sektörü dijitalleşmeye hazırlanıyor”
GÖSTERGE
Enflasyon 2019’a yatay seyirde girdi
İhracatta artış vasatın altında
Otobüs sayısı yıllardır artmıyor
- TÜSİAD yeni dönemde nelere odaklanacak?
- “En kötü geride kaldı artık düz yoldayız”
- Üç yılda 30 mağaza açmayı hedefliyor
- Sağlık turizmini beşe katlayacak
- Uzakdoğulu markalar Türkiye’yi çok sevdi
- “Yüzde 100 yerli global marka olacağız”
- Otelciler yerli değil yabancı turist peşinde!
TEKNOLOJİ
- Yerli PC üreticileri yurtdışı atağında
İŞ DÜNYASINDAN
- Üçüncü Havalimanı için ne kadar teminat ödedi?
- Daikin’den mobil girişim
- Türkiye’nin ilk ‘gıda bankacılığı’ zirvesi
- Girişimci kadınlar Pembepist’te
- Yapay zekayla güvenliği sağlayacak
PAZARLAMA
İLETİŞİMİ
- “O çocuk hala içinde” mesajıyla ilerliyor
- Üye sayısını yüzde 50 artıracak
GİRİŞİM
- “Kadın girişimciye destek oluyoruz”
- Romanya’da liderliğe yerleşti
VERGİDE GÜNDEM
- Uyumlu mükellef yüzde 5 daha az vergi ödüyor
AKARYAKIT ÖZEL BÖLÜMÜ
- İstasyonlar dönüşüyor
BANKNOT
FİNANS
- Kadınlar emeklilik için daha hazırlıksız
BESMETRE
- “İhracat faktoringine daha fazla yöneldik”
BORSA
- Mart sonuna kadar portföyler nasıl olmalı?
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Yapı Kredi Bankası ve T. Şişecam Topluluğu’ndan en son haberler
ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- BİST-30
- Takas Analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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