Ekonomist’te bu hafta
BİLANÇOSU EN GÜÇLÜ ŞİRKETLER
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
Anadolu 500 Ödülleri 15’inci kez sahiplerini buldu
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“İmzaların eli kulağında”
GÖSTERGE
Bu enflasyonla faiz indirimi zor
İhracatta işler iyi gitmiyor
Ekonomideki kriz aile kurumunu sarstı
- Romanya Türklerin ihracat üssü oldu
- “Gelirde yurtdışı payı yüzde 60’a çıkacak”
- Sunny’den Avrupa’ya ihracat hamlesi
- Ayakkabı satışından 4,5 milyar TL çıkaracak
- Gayrimenkulde trend yaşlı kasabaları oldu
- Üniversiteler rotayı yabancı öğrenciye kırdı
- Turizmde pazarlar değişmeye başladı
- “Yerli ilaç geliştirmede çığır açmak istiyoruz”
TEKNOLOJİ
- Yapay zeka girişimlerinin yatırım cazibesi artıyor
İŞ DÜNYASINDAN
- Lüks markalar İstanbul’da buluşacak
- Tomtom’a Çinli ilgisi
- Müşteri sayısı 4,3 milyona ulaştı
- Yeni alanlara girecek
- STEM eğitimine başlayacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Tüketici küçük mutluluklar peşinde
- Gastronomi turizmini geliştirmeyi hedefliyor
- Erkekleri kadınlarla yakalıyor
GİRİŞİM
- Bursa kebabını Ortadoğu’ya taşıyacak
- Girişimcilikte önce kadın
- MNG Kargo yeni acenteler arıyor
BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM
- Soru ve yanıtlarla kira vergisi
BESMETRE
- “BES’e güven oranı yükseliyor”
BORSA
- “1 milyar dolarlık yatırımımız sürüyor”
- Şirketlerden gelenaçıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Turkcell ve Vakıfbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas Analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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