Ekonomist’te bu hafta
TURİZMDE YATIRIM DALGASI
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
GÜNDEM
Doğu Akdeniz krizi: Türkiye geri adım atmalı mı?
GÖSTERGE
Planın anahtarı yine döviz kuru olacak
Sanayi üretiminde artış yakın mı?
Cari işlemlerde ‘dengelenme’ tamam gibi
Merkez’de başkan gitti indirim beklentisi arttı
“Yurtdışında 200 mağazaya ulaşacağız”
Antigua & Barbuda’da yeni otel açacak
25 milyon TL yatırımla kapasiteyi büyütecek
Mutfak akademileri meslek sahibi yapıyor
Start up’lar için 17 özel yarışma
Açık parfümde rekabet kızıştı
KARİYER
“İkinci iş yapmak normal hale gelecek”
İŞ DÜNYASINDAN
Bursalılar TETSİAD yarışına resmen başladı
Sasa, yedi yabancı şirketle görüşüyor
Seba’nın iki oteli Katarlıların
Yeni TTM’ler gündeme geliyor
Arıcılık eğitimini yaygınlaştıracak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
‘Mesleğin cinsiyeti olmaz’
20 milyon kişiye ulaştı
GİRİŞİM
Bereket Döner’den franchise kampanyası
Girişimciler Boğaziçi’nde buluşuyor
Paraşüt KOBİ’lerin yükünü azaltacak
VERGİDE GÜNDEM
Birden fazla işverenden ücretlere vergi incelemesi
ÖZEL DOSYA
Bankalarda dijitalleşme yarışı
BORSA
Otomotiv hisselerinde beklentiler çok düşük
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Tofaş ve Pegasus’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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