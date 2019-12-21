Ekonomist’te bu hafta
EN GÜÇLÜ 50 İK LİDERİ
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
Doğan Grubu 60’ncı yılını kutladı
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
GÖSTERGE
Perakende satışlarda yükseliş var
Tüketici gelecekten hala umutsuz
Konut satışları baz etkisiyle yükseldi
Bütçe son düzlüğe büyük açıkla girdi
Dolar kuru 2020’ye nasıl başlayacak?
“Türk iş dünyasının dönüşüme ihtiyacı var”
Tekno girişimlere 60 milyon Euro
Konkordatodan çıkışı yurtdışında arıyor
Termik santrallerin geleceği karanlık
Brexit’in çözümü STA’da aranıyor
“Beş yılda 5 bin noktaya ulaşacağız”
Paylaşımlı scooter girişimleri büyüyor
İŞ DÜNYASINDAN
DRD, yeni iş modeli geliştirdi
Kopaş Kozmetik, BebeD’or’u satın aldı
Yüzde 100 büyüme hedefi koydu
Viessmann, yenilenebilir enerjiye odaklandı
Şirketlere global e-ticaretin kapısını açıyor
“Beymen’deki ayrılık duygusal darbeydi”
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
2024’te ‘Sıfır Atık’ hedefleniyor
Kadınlar için ‘en iyi işveren’ olacak
GİRİŞİM
HSBC Türkiye’den start up’lara destek
DOSYA: KSS
Topluma değer katan şirketler
VERGİDE GÜNDEM
Borca batana vergi tekmesi!
BORSA
Yerli yatırımcılar borsaya mı yöneldi?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Trakya Cam ve Türk Hava Yolları’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
BİST-30
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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