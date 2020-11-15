FRANCHISING 100
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Yeni satın almalar için fırsatları inceliyoruz”
Dünya Yatırımcı Haftası 16-21 Kasım’da kutlanacak
GÖSTERGE
İş bulmaktan umudu kesenler artıyor
Cari açıkta genişleme sürüyor
Enflasyon dört aydır yükselişte
Bankacılığın liderleri CEO Club’ta biraraya geldi
“Yılı yüzde 5 kayıpla kapatırız”
Online ayakkabı satışını katlayacak
Türkiye’yi bölgenin merkezi yapacak
Sayfiyelere göç, fiyatları katladı
81 ili ‘akıllı’ hale getirecek
Ekonomide ‘acı reçete’ nasıl uygulanacak?
“Kadın girişimcilere ilham kaynağı oluyoruz”
TL’de pozitif ayrışma sürer mi?
İŞ DÜNYASINDAN
HT Solar ihracatla büyüyecek
Nestle Purina’dan sosyal sorumluluk projesi
Halit Narin’e icra takibi başladı
Uno’dan çevreci hareket
Kapı kilidinden anahtarı çıkarttı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Pazarlamada yeni trend canlı yayında satış
Biyoçeşitliliği korumaya destek oluyor
GİRİŞİM
25 milyon TL değerlemeyle yatırım aldı
Derin teknolojiler buluştu
VERGİDE GÜNDEM
Yeni bir vergi güvenlik önlemi
BORSA
Bilançosu güçlü 37 şirket
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
MLP Sağlık Hizmetleri ve Yapı Kredi Bankası’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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