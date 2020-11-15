FRANCHISING 100

PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

“Yeni satın almalar için fırsatları inceliyoruz”

Dünya Yatırımcı Haftası 16-21 Kasım’da kutlanacak

GÖSTERGE

İş bulmaktan umudu kesenler artıyor

Cari açıkta genişleme sürüyor

Enflasyon dört aydır yükselişte

Bankacılığın liderleri CEO Club’ta biraraya geldi

“Yılı yüzde 5 kayıpla kapatırız”

Online ayakkabı satışını katlayacak

Türkiye’yi bölgenin merkezi yapacak

Sayfiyelere göç, fiyatları katladı

81 ili ‘akıllı’ hale getirecek

Ekonomide ‘acı reçete’ nasıl uygulanacak?

“Kadın girişimcilere ilham kaynağı oluyoruz”

TL’de pozitif ayrışma sürer mi?

İŞ DÜNYASINDAN

HT Solar ihracatla büyüyecek

Nestle Purina’dan sosyal sorumluluk projesi

Halit Narin’e icra takibi başladı

Uno’dan çevreci hareket

Kapı kilidinden anahtarı çıkarttı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Pazarlamada yeni trend canlı yayında satış

Biyoçeşitliliği korumaya destek oluyor

GİRİŞİM

25 milyon TL değerlemeyle yatırım aldı

Derin teknolojiler buluştu

VERGİDE GÜNDEM

Yeni bir vergi güvenlik önlemi

BORSA

Bilançosu güçlü 37 şirket

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

MLP Sağlık Hizmetleri ve Yapı Kredi Bankası’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz.

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…