BDDK, konut kredilerinde değer oranını tutar bazlı farklılaştırdı. 10 milyon lira üzeri değere sahip konutlar için artık kredi alınamayacak. Kredi oranı 1. el veya 2. el olmasına göre değişecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Konut kredilerinde değerine ve sınıfına göre ayrı kriterler uygulanmasına karar verdi. Hürriyet’te yer alan habere göre 10 milyon liranın üzerindeki konutlar için artık konut kredisi alınamayacak.

BDDK kararıyla artık konutun 1. el veya 2. el olması durumunda farklı kredi uygulaması söz konusu olacak. BDDK’nın internet sitesinde yayımlanan karara göre, enerji sınıfı A olan 1. el konutlar için kredi değer oranı; değeri 2 milyon liranın altında olan konutlar için yüzde 90, değeri 2-5 milyon lira arasında olan konutlar için yüzde 70, değeri 5-10 milyon lira arasında olan konutlar için azami 3.5 milyon lira kredi kullanılabilecek.

İKİNCİ EL KONUT

Enerji sınıfı A olan 2. el konutlar için kredi değer oranı; konut değeri 500 bin liranın altında olan konutlar için yüzde 90, konut değeri 500 bin lira ile 2 milyon lira arasında olan konutlar için yüzde 70, konut değeri 2-5 milyon lira arasında olan konutlar için yüzde 50, konut değeri 5 milyon ile 10 milyon lira arasında olan konutlar için azami 2.5 milyon lira oldu. Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan 2. el konutlar için de konut kredisi imkanı bulunmuyor.

İkinci elde enerji verimliliği düşük binaların sayısının daha fazla olması açısından kredi imkanı biraz daha daralacak. Karara göre, enerji sınıfı B olan ikinci el konutlarda kullanılan kredi oranı; 500 bin liraya kadar ise yüzde 90, 500 bin ile 2 milyon lira arasında yüzde 65, 2 milyon ile 5 milyon lira arasında yüzde 45, 5 milyon lira 10 milyon lira arasında azami 2.25 milyon lira olacak.

Diğer binalarda ise oran yüzde 40 ile 90 arasında değişecek. Karar öncesinde kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı; enerji performansı A sınıfı olan konutlar için yüzde 90, enerji performansı B sınıfı olan konutlar için yüzde 85 ve diğer konutlar için yüzde 80 olarak uygulanıyordu. Karar öncesinde konutun 1. el veya 2. el olması durumunda herhangi bir farklılık da bulunmuyordu.