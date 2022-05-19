Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, konut ve kira fiyatlarındaki artışın takip edildiğini söyledi. Kurum, vatandaşların uygun şartlarda konut alabilmesine imkan sağlayacak yeni bir projenin hayata geçeceğini açıkladı.

Bakan Murat Kurum, vatandaşların uygun şartlarda konut alabilmesi için belediyeler, Adalet ve Hazine Bakanlığı ile proje geliştirildiğini maliyetleri düşürecek, sektöre ve vatandaşlara daha uygun şartlarda konut yapılmasına imkan sağlayacak bu projenin yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi.

“Fahiş fiyat artışlarını bire bir takip ediyoruz”

Habertürk televizyonunda açıklamalar yapan Kurum, “Konut fiyatlarının artışı, kira fiyatlarının artışı, vatandaşların erişimini bire bir takip ediyoruz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız bir paket açıkladılar 0,99 oranıyla 2 milyon liraya kadar ev alabilen vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığımız bankalarla birlikte bir çalışma yapıyor. Burada da fahiş fiyat artışlarını bire bir takip ediyoruz” dedi.

Kentsel dönüşümle alakalı projeleri yarım kalmış firmalara da destek paketini açıkladıklarını anlatan Kurum, “Bu noktada kira üzerine de Adalet Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz. Buraya gelmeden önce Hazine Maliye Bakanlığımızla, Genel Merkezde Genel Başkan Yardımcımızla, ilgili bakanlıklarımızla birlikte vatandaşlarımızın daha uygun şartlarda konut alabilmesine imkan sağlamak amacıyla belediyelerimizle birlikte bir proje daha gerçekleştireceğiz. İnşallah bunu yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaktır” şeklinde konuştu.

81 ilde konut projesi

Konut fiyatlarının artmasının nedenine ilişkin olarak da COVID-19 salgınıyla başlayan tüm dünyadaki tedarik zincirlerindeki bozulmaları gösteren Kurum, şöyle devam etti:

“Maliyetleri düşürecek, hem sektörümüze hem vatandaşımıza daha uygun şartlarda konut yapılmasına imkan sağlayacak, hem de vatandaşımızın erişimi kolaylaştıracak projeyi yakın zamanda açıklayacağız. Bunun dışında TOKİ ile 1 milyon 137 bin konut ürettik. Bunları 15-20 yıl vadeyle şehit aileleri, alt gelir, emekli vatandaşlarımıza verdik. Bu projeye de devam edeceğiz. İnşallah ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımız bunu milletimizle paylaşacak. Yine büyük bir projeyi vatandaşlarımızın konut alabilmelerine imkan sağlamak amacıyla 81 ilimizde yapacağız.”

Bunun bir sosyal konut projesi olacağını belirten Kurum, “Öncelik buradaki konut ve kira fiyat artışlarının en fazla yaşandığı illerde sübvanse edebilmek amacıyla bu projeyi yapacağız. Vatandaşımız aidat öder gibi ev sahibi oluyor.” dedi.