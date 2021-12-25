Kentsel dönüşüm konusunda İstanbul’da çalışmalar yapan MINT bünyesinde kurulan MintLab, AR-GE ekibi ile İstanbul gayrimenkul piyasasını mercek altına alan araştırmalar yapıyor. MintLab raporlarının 10’uncusu olan İstanbul Konut Piyasası Değerlendirme Raporu Aralık ayı raporu yayınlandı.

LEVENT GÖKMEN DEMİRCİLER

MintLab İstanbul Konut Piyasası Değerlendirme Raporu Ekim ayı raporu, İstanbul gayrimenkul piyasasındaki değişimleri ortaya koyuyor. Konut yatırımları sundukları sermaye kazancı ve düzenli kira getirisi ile finansal ürünlerden ayrışarak yüksek getirisini korumaya devam etti.

İki ay geriden gelen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri esas alınarak hazırlanan rapora göre, İstanbul özelinde, Ekim ayında sermaye kazancı ve brüt kira getirisinden oluşan toplam konut getirisi, aylık bazda yüzde 6,03; yıllık bazda ise yüzde 45,11 oranında oldu.

2021 yılı Ekim ayı itibariyle geriye dönük 11 yıllık dönemde İstanbul’daki konut yatırımlarının yıllık toplam getirisi (%19,72) Altın (%22,90) dışındaki finansal yatırım araçlarının getirilerinden daha yüksek oranda gerçekleşti. Yatırım aracı seçiminde rol oynayan en önemli faktörler; seçilecek yatırım aracının güvenilir/ bilinir olması, düzenli getirisinin olması ve getirisinin yüksek olması şeklinde sıralanıyor.

MintLab raporu, TCMB, BDDK, TÜİK başta olmak üzere kamu ve özel sektör kuruluşlarınca hazırlanmış konut piyasası odaklı veri setlerini ilişkilendirip anlamlı sonuçlar türetebilmek; yeni göstergeler yaratabilmek (konut satış hacmi; konut satın alma gücü; konut fiyat-hane gelir oranı; konut kredisi-hane gelir oranı; konut toplam getiri endeksi vb…) hedefiyle inceleniyor. Bu hedef doğrultusunda aylık yayımlanan İstanbul Konut Piyasası Değerlendirme Raporları ortaya çıkarılıyor. Rapordan şu konular ortaya çıktı:

İSTANBUL’DA KONUT FİYATLARI TL VE DOLAR BAZINDA HIZLA ARTIYOR!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Ekim ayı Konut Fiyat Endeksi verileri incelendiğinde, İstanbul genelinde konutlarda aylık yüzde 7,18; altı aylık yüzde 22,04; yıllık yüzde 50,83 ve 5 yıllık periyotta yüzde 49,01 oranında nominal artış gözlemlendi. İstanbul’daki konut fiyatları Ekim ayında 8.166,00 TL/m2 ve 893 dolar/m2 olarak ölçüldü. Yerel para bazında konut fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 oranında arttı; Amerikan doları karşılığında ise yine yüzde 14 oranında artış gözlemlendi.

KASIM AYI KONUT SATIŞLARI TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNDE GERÇEKLEŞTİ!

İstanbul’da Kasım ayı içerisinde 31.706 adet konut satışı (tarihsel ortalama: 19.856 adet) gerçekleşti. Kasım ayındaki satışların yüzde 26’sı ilk el satışlardan, yüzde 74’ü ise ikinci el satışlardan oluştu. İstanbul’da satılan her ilk el konuta karşılık 2,81 adet ikinci el konut satışı yapıldığı gözlemlendi.

YABANCIYA YAPILAN SATIŞTA ARTIŞ DEVAM EDİYOR!

İstanbul’da Kasım ayında yabancıya yapılan konut satışları 2.922 adet olarak gerçekleşti. İstanbul’daki satışlar toplam yabancıya satılan konutların yüzde 40’ını oluştururken, Kasım ayındaki satış düzeyinin bir önceki aydan 458 adet daha fazla olduğu gözlemlendi.

İNŞAAT MALİYET ENDEKSLERİ ARTIŞ EĞİLİMİNDE

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Ekim ayı Türkiye geneli «İnşaat Maliyet Endeksi» verilerine göre, inşaat maliyetleri aylık yüzde 4,74 oranında, yıllık ise yüzde 41,91 oranında arttı.

KONUT FİYATLARI HANE TOPLAM NET HARCANABİLİR GELİRİNİN 2,89 KATI DÜZEYİNDE!

MintLab tarafından türetilen «Konut Fiyat-Hane Gelir Oranı» verilerine göre, İstanbul’da konut fiyatları ortalama hanehalkı harcanabilir gelirinin 2,99 katı oldu.

HARCANABİLİR GELİRİN YÜZDE 31’İ KONUT KREDİ TAKSİTİNE AYIRIYOR!

MintLab tarafından türetilen «Konut Kredi Taksit-Hane Gelir Oranı» verilerine göre, İstanbul’da 100m2 bir ev için kullanılan konut kredisi aylık taksitleri hane halkı net harcanabilir gelirinin yüzde 32’si olarak ölçüldü. Yurt dışı uygulamalarda, bu oranın yüzde 28’in altında olmasının sağlıklı bir ödeme planı açısından önemli olduğu vurgulanıyor.

SATILIK VE KİRALIK EV ARAMA ORANLARI YÜKSELİŞTE!

«Google Trends» Kasım ayı satılık ve kiralık ev arama istatistikleri analiz edildiğinde, İstanbul genelinde satılık ev aramalarının bir önceki aya kıyasla yüzde 10,8 oranında; kiralık ev aramalarında ise yüzde 1,6 oranında artış olduğu görülüyor. İstanbul özelinde satılık ve kiralık ev aramalarının artması, gelecek dönemlerde ev fiyatlarının artma beklentisine bağlı sermaye kazancı ve kira getirisi elde etmek isteyen yatırımcıların yarattığı talep artışının bir sonucu olarak yorumlanabilir.