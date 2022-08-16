Türkiye genelinde temmuzda yabancılara 3 bin 939 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, temmuzda yıllık bazda yüzde 12,4 azalış kaydetti. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,9 azalışla 93 bin 902 oldu.

Temmuzda satılan konut sayısı hazirana göre yüzde 37,6 azaldı. Haziranda 150 bin 509 konut satılmıştı.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1421 konut satışı ile Antalya aldı. Bu ili sırasıyla 1154 konut satışı ile İstanbul ve 289 konut satışı ile Mersin izledi.

Temmuzda Rusya vatandaşları Türkiye’den 1028 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 431 konut ile İran, 380 konut ile Irak vatandaşları takip etti.