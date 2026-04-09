TOKİ para iadesi 2026: TOKİ para iadesi nasıl alınır? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti ne zaman yatırılır?

"Yüzyılın Konut Projesi"ne başvuran ve kura sonuçlarında ismi çıkmayan vatandaşlar için iade süreci gündeme geldi. 5 bin TL'lik başvuru ücretinin nasıl geri alınacağı merak konusu olurken, iadenin nasıl yapılacağı araştırılıyor. Peki, TOKİ para iadesi nasıl alınır, ödemeler ne zaman hesaplara yatırılacak?
1 TOKİ para iadesi ne zaman yapılıyor?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yapılan kura çekilişinde hak sahibi olamayan vatandaşlar yatırdıkları başvuru ücretini ne zaman alacaklarını araştırıyor.
5 bin TL'lik başvuru ücreti kura çekiminden yaklaşık 5 iş günü sonunda geri alınabiliyor.
2 TOKİ para iadesi nasıl yapılıyor?
Hak sahibi olamayanların ödemelerinin, başvurunun yapıldığı Halkbank, Ziraat Bankası veya Emlak Katılım üzerinden otomatik olarak iade edildiği belirtilirken, bu süreç için ayrıca bir başvuruya gerek kalmıyor. İade ücreti banka şubeleri, ATM’ler ya da mobil uygulamalar aracılığıyla yapılıyor.
3 TOKİ başvuru ücreti iadesi nasıl alınır?
TOKİ 5 bin TL iade işlemleri, başvurunun yapıldığı bankaya göre farklılık gösterebiliyor.
4 Halkbank TOKİ iade
Halkbank, iade sürecine ilişkin online bir hizmet devreye aldı. Buna göre, şubeye gitmeye gerek kalmadan bankanın resmi internet sitesinde yer alan "TOKİ Başvuru Dönüşleri" ekranından IBAN bilgisi girilerek iade talebinde bulunulabiliyor.
5 Ziraat Bankası ve ATM iade süreci
Ziraat Bankası aracılığıyla başvuru yapan vatandaşlar, iadelerini mobil bankacılık, internet şubesi ya da ATM’ler üzerinden alabiliyor. Bankanın "Kartsız İşlemler" menüsünde yer alan TOKİ ödeme seçeneğiyle işlemler gerçekleştirilebiliyor.
6 Emlak Katılım TOKİ iade
Emlak Katılım üzerinden yapılan başvurularda, iade talebi bankanın internet sitesi, ATM’leri veya şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.
7 e-Devlet üzerinden takip işlemi
e-Devlet’te yer alan "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Konut/İş Yeri Başvuru" bölümünden başvuru durumunuzu takip edilebiliyor.
Ayrıca, bankanın müşterisi olan kişiler için iade tutarı çoğunlukla otomatik olarak vadesiz hesaba yatırılıyor. Bu nedenle hesabın düzenli kontrol edilmesi ve bildirimlerin açık tutulması öneriliyor.
Öte yandan, iadenin yapılacağı IBAN numarasının başvuru sahibine ait olması zorunlu.