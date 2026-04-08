2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (8 Nisan)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Borusan Yatırım Ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT) ve Enka İnşaat Ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Borusan Yatırım Ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT)

Pay Başına Brüt Temettü: 166,1458112 TL

Pay Başına Net Temettü: 141,2239395 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 2038,854 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)



Enka İnşaat Ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)

Pay Başına Brüt Temettü: 2,1 TL

Pay Başına Net Temettü: 1,7943328 TL (Yatırım indirimi istisnasına tabi kazançlar sebebiyle stopaj düşük oran uygulanmıştır.)

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 91,1 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)