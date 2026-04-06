Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (6 Nisan)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,2470589 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,21 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 4,613 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)