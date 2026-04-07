Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (7 Nisan)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) ve Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)
Pay Başına Brüt Temettü: 5,2668872 TL
Pay Başına Net Temettü: 4,4768541 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 130,333 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO)
Pay Başına Brüt Temettü: 10,55 TL
Pay Başına Net Temettü: 10,55 TL (Şirket GYO statüsünde olduğu için yasal düzenlemeler kapsamında stopaj kesintisi yapılmamaktadır.)
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 208,55 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)