Türkiye’nin elektrik kurulu gücünün 2021 sonunda 99 bin MW’ı geçmesi bekleniyor. 2022’de ise yüzde 4’lük bir kapasite artışı hedefi var. 5 bin MW’lık kurulu gücün devreye alınması ve bunun yaklaşık dörtte üçünün yenilenebilir enerji santralleri olması planlanıyor.

26 Aralık 2021 – 08 Ocak 2022 tarihli sayıdan.

Enerji talebinde toparlanmanın yaşandığı 2021 yılında Türkiye’de brüt elektrik üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 7,6 artışla 330 TWh seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Kurulu güç tarafına bakıldığında ise 2020 sonunda 95 bin 890 MW olan kurulu güç yüzde 3,6 artışla 2021 Kasım sonu itibarıyla 99 bin 374 MW’a ulaştı.

2021’de devreye giren kurulu gücün tamamına yakını yenilenebilir enerji kaynaklarından olurken, yenilenebilir enerji santrallerinin toplam kurulu güçteki payı yüzde 53,2 oldu.

İlk kez rüzgâr santralleri üretimde ilk sırayı aldı. 2021 yılında enerji sektörüne elektrik üretim, iletim ve dağıtım, petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri ve doğal gaz tedariki alanında toplam 8,2 milyar dolar civarında yatırım gerçekleşirken bu tutarın 6 milyar dolara yakını elektrik üretim, iletim ve dağıtım altyapılarına yapıldı.

5 BİN MW’LIK YATIRIM

Sektörde 2022 yılına ilişkin ise belirsizliklerin olduğunu belirten Deloitte Enerji, Doğal Kaynaklar ve Endüstri Ürünleri Lideri Emre-han Demirel, enerji tüketiminin daha yavaşlayan bir hızda artmaya devam edeceğini ifade ediyor. Emrehan Demirel, 2022’de 5 bin MW civarında kurulu gücün devreye alınmasının ve bunun yaklaşık dörtte üçünün yenilenebilir enerji santralleri olmasının beklendiğini de dile getiriyor.

Demirel, “2022’de devreye alınması beklenen santraller bin 320 MW ile EMBA Hunutlu ithal kömür santrali, 558 MW ile Yusufeli Barajı ve Kalyon Karapınar Güneş Santrali’nin kalan 800 MW’lık kısmından oluşuyor” diyor. 2022’de doğalgaz tüketiminde kuraklığa ilişkin durum belirleyici olurken, ekonomik büyümeye paralel olarak artış olması da söz konusu olabilir.

Demirel, “2022 yılında enerji sektörüne yapılacak yatırımın az bir düşüşle 2021 yılına benzer seviyelerde gerçekleşmesi tahmin ediliyor” diye ekliyor. 300 bine yakın kişinin istihdam edildiği tahmin edilen sektörde yeni yatırımların etkisiyle 3 – 5 bin kişilik yeni istihdam yaratılması bekleniyor.

KURUN SEKTÖRE ETKİSİ

2022 yılını, enerji fiyatları, finansman ve yatırım çerçevesinde etkileyecek en önemli konunun yurt içinde yaşanan kur, faiz ve enflasyon üçlüsünün şekillendireceğini düşünülüyor.

Ayrıca doların uluslararası piyasalarda da güçlenmesinden sektörün negatif anlamda etkileneceğini öngörülüyor. Yüksek doğal gaz ve spot elektrik fiyatlarının 2022 yılının önemli bir kısmında devam edeceğini söylemek mümkün.

ERMAN DURMAZ KPMG TÜRKİYE ELEKTRİK VE ALTYAPI SEKTOR LİDERİ “GÜNEŞ VE RÜZGAR GÜCÜ ARTIYOR”

“Önümüzdeki beş yıl boyunca her yıl bir GW rüzgar enerjisi santrali ve bir GW güneş enerjisi santrali kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

Bu anlamda ülkemizde rüzgar enerjisi ve güneş enerjisinin ciddi birer potansiyel olduğu da düşünüldüğünde, yenilenebilir enerjide dünyada 12’nci sırada olan ülkemizin daha üst sıralara yükselmesini bekliyoruz ve büyümenin bu alana yoğunlaşmasını bekliyoruz.”