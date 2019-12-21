ABD petrol sondaj kulesi sayısında büyük artış
ABD petrol sondaj kulesi sayısı 18 adet artarak 2018’den beri en büyük haftalık artışı gösterdi.
ABD’nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 18 adet artış gösterdi.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes’un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD’deki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 18 artarak 685’e yükseldi.
Bu sonuçla ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında Şubat 2018’den bu yana en yüksek haftalık artış kaydedildi.
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