Aydem Yenilenebilir Enerji, yılın ilk çeyreğinde gelirini geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat artırarak 849 milyon liraya çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aydem Yenilenebilir Enerji yılın ilk çeyreğine ilişkin konsolide finansal raporunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıkladı.

Geçen yıl kuraklık nedeniyle üretimde yaşadığı düşüşe kıyasla, bu yıl ortalama yağış seviyelerine tekrar dönülmesi ve döviz bazlı getirilerin etkisiyle şirketin FAVÖK’ü geçen yılın aynı dönemine göre 3 katın üzerinde artışla 721 milyon liraya ulaştı.

Portföyünün yüzde 84’ü hidroelektrik santrallerden oluşan Aydem Yenilenebilir Enerji, ilk çeyrekte gelirini geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat artışla 849 milyon liraya, net karını ise yaklaşık 12 kat artışla 308 milyon liraya taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, geçen yıl yaşanan kuraklığın şirketin enerji üretimini olumsuz etkilediğini belirterek, “Bu yılki yağışlarla ilk çeyreği öngördüğümüz şekilde, şirketimizin normal performansını gösterdiği bir dönem olarak başarıyla geride bıraktık. Meydana gelen yağışlar, uzun yıllar ortalamamızda da beklediğimiz yağışlardı. Yıl boyunca performansımız beklentilerimizle uyumlu şekilde devam edeceğini öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Keha, katma değer odaklı yatırımların etkisiyle şirketin toplam aktiflerinin, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 83 artarak 23,1 milyar liraya, öz kaynaklarının ise yüzde 74 yükselerek 9,4 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Yılın ilk çeyreğindeki hızlı yükselişin gelecek finansal performanslarına da olumlu yansıyacağını öngördüklerini belirten Keha, “Hibrit GES ve kapasite artışı yatırımlarımızı hayata geçirmenin yanı sıra yakından takip ettiğimiz yenilenebilir enerji fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirerek, bu yükselişimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.