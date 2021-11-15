LPG fiyatlarına yarından geçerli olmak üzere 25 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, “16/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto Gazda 25 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.” denildi.