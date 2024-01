2. Hayal Gücü Ödülleri sahiplerini buldu

Hayal Gücü Merkezi/Derneği; hayal gücü, merak ve beceri ile üretilmiş, hayal gücünden ilham alan, bunu bir başarı öyküsüne dönüştüren kişi, kurum ve eserlerin görünürlüğünü artırmak ve desteklenmesini sağlamak için ilk kez 2022 yılında hayata geçen Hayal Gücü Ödülleri’nin 2’ncisini bu yıl 20 Ocak 2024 tarihinde Akbank ana sponsorluğunda Sabancı Center'da gerçekleştirdi.

“Soran keşfeden ve üreten çocuklara ihtiyacımız var.”

Eğitim, sivil toplum, iş ve sanat dünyasından davetlilerin katıldığı geceyi tasarımcı, sanatçı, eğitmen Bager Akbay ve Hayal Gücü Merkezi gençleri birlikte sundu. Gecede konuşma yapan Hayal Gücü Merkezi/Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Alettin Keskin ödül töreni heyecanını paylaştı. “Çocuğun merakı yoksa eğitimde öğrenme de yok… Çocuklar, eğitimciler ve içindeki çocuğu kaybetmeyen yetişkinlerden oluşan Hayal Gücü Merkezi/Derneği Merak Bursları, Çocuktan Çocuğa Akademi, Sor Keşfet Üret Eğitimleri, Hayal Gücüne Yolculuk gibi pek çok kapsamlı/değerli program ve projeler geliştirerek çocukların ve gençlerin meraklarının peşinden gitmesini ve potansiyellerini gerçekleştirmesine katkı sağlıyoruz. Soran keşfeden ve üreten çocuklara ve çocukların katkıda bulunduğu yerlere ihtiyacımız var.Hayal gücü bu topraklarda uygarlıklar doğurdu ve biz de bu güçle her yıl daha da gelişerek, büyüyerek ve en önemlisi daha fazla çocuğun hayatına dokunarak hayal gücü yolculuğumuza devam ediyoruz. Geçen yıl yine bir hayalimizin peşine düşerek hayal gücü, merak ve beceri kavramlarını ilk kez ödüllendirmiştik. Bu yıl da Hayal Gücü Ödüllerinin ikincisini düzenlenmenin heyecanını yaşıyoruz. Akbank ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ödül törenimizde ödül alan kişi ve kurumları canı gönülden tebrik eder, destek olan tüm sponsorlarımıza teşekkür ederim.’’ diyerek sözlerini sonlandırdı.

“Çocuklar için değil, çocuklar ile birlikte!”

Hayal Gücü Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Sayın ise; “Hayal Gücü Ödülleri; yaşamın her alanında kurulan hayallerin, geleceğe nasıl ilham verdiğini bir kez daha bizlere gösterdi. Tüm kategori ödüllerimiz bir hayalin, bir projenin ve bir başarının somut ifadesini yansıtıyor. Çocuklar için değil, çocuklar ile birlikte anlayışımız ile; Türkiye’de hiçbir kurum ya da kuruluş hayal gücü kavramını ödüllendirmemişken biz ilk defa geçen sene Hayal Gücü Ödüllerini hayata geçirdik ve hayallerini gücüne çevirenleri görünür kılmaya çalıştık. 2022 yılında olduğu gibi bu sene de değerlendirme sürecinin titizlikle ve tarafsızlık esasına dayalı gerçekleştiğini, her aşamasında yüzde 50’si çocuklar ve gençlerden oluşan İcra Kurulu, Araştırma Kurulu ve Seçici Kurulun aktif olarak görev aldığını özellikle belirtmek isterim. Çocuklar ve gençler için değil çocuklar ve gençlerle birlikte felsefemiz ışığında Hayal Gücü Merkezi/Derneği olarak canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Yaşamın her alanında kurduğu hayaller ile bizlere ilham olarak, ödül almaya hak kazananları tebrik ediyorum. Geleceği birlikte dönüştürmeye ve hayalleri ödüllendirmeye devam edeceğiz...” diyerek heyecanı paylaştı.

Hayal Gücü Ödülleri kategori bazlı ödül alanlar aşağıdaki gibidir:

Cesaret Veren Hayal Gücü Ödülü: Sadriye Görece

Çocukluk Eden Hayal Gücü Ödülü: Mete Gazoz

Dönüştüren Hayal Gücü Ödülü: Ayşe Tükrükçü

Kışkırtıcı Hayal Gücü Ödülü: İbrahim Betil

İlham Veren Hayal Gücü Ödülü: Fırat Neziroğlu

İnatçı Hayal Gücü Ödülü: Ufuk Koçak

Umut Veren Hayal Gücü Ödülü: Abdülhalim Demir

Saygı Ödülü: Göbeklitepe Kazı Heyeti

Kurum Özel Ödülü: Varuna Gezgin