ARA
Bist 100
8090,9
1,77%
Bist 100
Dolar/TL
30,2373
-0,003%
Dolar/TL
Euro/TL
32,9333
0,163%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0881
0,0129%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1956,67
0,02%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

2. Hayal Gücü Ödülleri sahiplerini buldu

İlk kez 2022 yılında hayata geçen Hayal Gücü Ödülleri’nin 2’ncisini bu yıl 20 Ocak 2024 tarihinde Akbank ana sponsorluğunda Sabancı Center'da gerçekleştirdi.

24 Ocak 2024 | 17:22
2. Hayal Gücü Ödülleri sahiplerini buldu

Hayal Gücü Merkezi/Derneğihayal gücü, merak ve beceri ile üretilmiş, hayal gücünden ilham alan, bunu bir başarı öyküsüne dönüştüren kişi, kurum ve eserlerin görünürlüğünü artırmak ve desteklenmesini sağlamak için ilk kez 2022 yılında hayata geçen Hayal Gücü Ödülleri’nin 2’ncisini bu yıl 20 Ocak 2024 tarihinde Akbank ana sponsorluğunda Sabancı Center'da gerçekleştirdi. 

Soran keşfeden ve üreten çocuklara ihtiyacımız var.”

Eğitim, sivil toplum, iş ve sanat dünyasından davetlilerin katıldığı geceyi tasarımcı, sanatçı, eğitmen Bager Akbay ve Hayal Gücü Merkezi gençleri birlikte sundu. Gecede konuşma yapan Hayal Gücü Merkezi/Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Alettin Keskin ödül töreni heyecanını paylaştı.Çocuğun merakı yoksa eğitimde öğrenme de yok… Çocuklar, eğitimciler ve içindeki çocuğu kaybetmeyen yetişkinlerden oluşan Hayal Gücü Merkezi/Derneği Merak Bursları, Çocuktan Çocuğa Akademi, Sor Keşfet Üret Eğitimleri, Hayal Gücüne Yolculuk gibi pek çok kapsamlı/değerli program ve projeler geliştirerek çocukların ve gençlerin meraklarının peşinden gitmesini ve potansiyellerini gerçekleştirmesine katkı sağlıyoruz. Soran keşfeden ve üreten çocuklara ve çocukların katkıda bulunduğu yerlere ihtiyacımız var.Hayal gücü bu topraklarda uygarlıklar doğurdu ve biz de bu güçle her yıl daha da gelişerek, büyüyerek ve en önemlisi daha fazla çocuğun hayatına dokunarak hayal gücü yolculuğumuza devam ediyoruz. Geçen yıl yine bir hayalimizin peşine düşerek hayal gücü, merak ve beceri kavramlarını ilk kez ödüllendirmiştik. Bu yıl da Hayal Gücü Ödüllerinin ikincisini düzenlenmenin heyecanını yaşıyoruz. Akbank ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ödül törenimizde ödül alan kişi ve kurumları canı gönülden tebrik eder, destek olan tüm sponsorlarımıza teşekkür ederim.’’ diyerek sözlerini sonlandırdı.

Çocuklar için değil, çocuklar ile birlikte!”

Hayal Gücü Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Sayın ise; “Hayal Gücü Ödülleri; yaşamın her alanında kurulan hayallerin, geleceğe nasıl ilham verdiğini bir kez daha bizlere gösterdi. Tüm kategori ödüllerimiz bir hayalin, bir projenin ve bir başarının somut ifadesini yansıtıyor. Çocuklar için değil, çocuklar ile birlikte anlayışımız ile; Türkiye’de hiçbir kurum ya da kuruluş hayal gücü kavramını ödüllendirmemişken biz ilk defa geçen sene Hayal Gücü Ödüllerini hayata geçirdik ve hayallerini gücüne çevirenleri görünür kılmaya çalıştık. 2022 yılında olduğu gibi bu sene de değerlendirme sürecinin titizlikle ve tarafsızlık esasına dayalı gerçekleştiğini, her aşamasında yüzde 50’si çocuklar ve gençlerden oluşan İcra Kurulu, Araştırma Kurulu ve Seçici Kurulun aktif olarak görev aldığını özellikle belirtmek isterim. Çocuklar ve gençler için değil çocuklar ve gençlerle birlikte felsefemiz ışığında Hayal Gücü Merkezi/Derneği olarak canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Yaşamın her alanında kurduğu hayaller ile bizlere ilham olarak, ödül almaya hak kazananları tebrik ediyorum. Geleceği birlikte dönüştürmeye ve hayalleri ödüllendirmeye devam edeceğiz...” diyerek heyecanı paylaştı.

Hayal Gücü Ödülleri kategori bazlı ödül alanlar aşağıdaki gibidir:

Cesaret Veren Hayal Gücü Ödülü: Sadriye Görece

Çocukluk Eden Hayal Gücü Ödülü: Mete Gazoz 

Dönüştüren Hayal Gücü Ödülü: Ayşe Tükrükçü

Kışkırtıcı Hayal Gücü Ödülü: İbrahim Betil 

İlham Veren Hayal Gücü Ödülü: Fırat Neziroğlu 

İnatçı Hayal Gücü Ödülü: Ufuk Koçak 

Umut Veren Hayal Gücü Ödülü: Abdülhalim Demir

Saygı Ödülü: Göbeklitepe Kazı Heyeti

Kurum Özel Ödülü: Varuna Gezgin

0
  • ALTIN GRAM - TL 1956,67 0,02%
  • ALTIN ONS 2012,73 0,02%
  • BIST 100 8090,9 1,77%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,577 -0,028%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3525 -0,02107%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,7 -0,1955%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,2373 -0,003%
  • EURO/DOLAR 1,0881 0,0129%
  • EURO/TURK LIRASI 32,9333 0,163%
  • STERLIN/DOLAR 1,27178 0,01298%
Günün En Çok Okunanları
İzlanda neden magmaya tünel açmayı planlıyor?
FOX TV, yeni adını bu videoyla paylaştı: Peki FOX neden isim değiştiriyor?
FOX TV, yeni adını bu videoyla paylaştı: Peki FOX neden isim değiştiriyor?
Fiat, Ocak 2024 kampanyasını ve başlangıç fiyatlarını duyurdu
Fiat, Ocak 2024 kampanyasını ve başlangıç fiyatlarını duyurdu
'Ödeme İste' sistemi nedir? 7 soruda 'Ödeme İste' özelliğiyle ilgili merak edilenler
'Ödeme İste' sistemi nedir? 7 soruda 'Ödeme İste' özelliğiyle ilgili merak edilenler
Zorlu Holding’te CEO değişimi... 21 Haziran'da görevi devralacak
Zorlu Holding’te CEO değişimi... 21 Haziran'da görevi devralacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması
Alper Gezeravcı uzaydan fotoğraf paylaştı
Alper Gezeravcı uzaydan fotoğraf paylaştı
Dolar/TL 30,28 seviyesinden işlem görüyor
GERİ
İLERİ
İzlanda neden magmaya tünel açmayı planlıyor?
FOX TV, yeni adını bu videoyla paylaştı: Peki FOX neden isim değiştiriyor?
Fiat, Ocak 2024 kampanyasını ve başlangıç fiyatlarını duyurdu
'Ödeme İste' sistemi nedir? 7 soruda 'Ödeme İste' özelliğiyle ilgili merak edilenler
Zorlu Holding’te CEO değişimi... 21 Haziran'da görevi devralacak
FOX TV, yeni adını bu videoyla paylaştı: Peki FOX neden isim değiştiriyor?
Fiat, Ocak 2024 kampanyasını ve başlangıç fiyatlarını duyurdu
'Ödeme İste' sistemi nedir? 7 soruda 'Ödeme İste' özelliğiyle ilgili merak edilenler
Zorlu Holding’te CEO değişimi... 21 Haziran'da görevi devralacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması
Fiat, Ocak 2024 kampanyasını ve başlangıç fiyatlarını duyurdu
'Ödeme İste' sistemi nedir? 7 soruda 'Ödeme İste' özelliğiyle ilgili merak edilenler
Zorlu Holding’te CEO değişimi... 21 Haziran'da görevi devralacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması
Alper Gezeravcı uzaydan fotoğraf paylaştı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL