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2. Uluslararası Çikolata Festivali 25 Nisan'da başlıyor

İstanbul, 25- 27 Nisan tarihleri arasında çikolata severleri buluşturacak. 2. Uluslararası Çikolata Festivali, çikolatanın 4 bin yıllık büyüleyici hikâyesinden ilham alan unutulmaz bir deneyim sunacak.

06 Şubat 2025 | 09:30
Son Güncellenme: 06 Şubat 2025 | 09:33
2. Uluslararası Çikolata Festivali 25 Nisan'da başlıyor

25-27 Nisan tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek olan festival, zengin programıyla çikolata tutkunlarına dolu dolu üç gün vaat ediyor. Katılımcılar, çikolatanın geçmişten günümüze uzanan yolculuğunu keşfedecek ve bu eşsiz lezzeti kahve ve çay gibi geleneksel içeceklerle deneyimleme fırsatı yakalayacak.

Bu yılın konsepti “İstanbul Çikolata Kokusuna Bürünecek!” olarak belirlenen festivalde, ziyaretçileri birbirinden lezzetli çikolata çeşitleri, sürprizlerle dolu atölyeler, interaktif etkinlikler ve renkli konserler bekliyor. Çikolata, sadece bir tat değil, aynı zamanda bir tutku. Bu tutkunun izinde bir yolculuğa çıkmak isteyen herkes, festivalde çikolataya dair tüm detayları keşfetme fırsatı bulacak.

Lezzet, Deneyim ve Eğlence Bir Arada

Festival kapsamında, dünyanın dört bir yanından çikolata zanaatkârları ve ünlü şefler, kendi hikâyelerini ve tariflerini paylaşacak. Katılımcılar, çikolatayla hazırlanan yaratıcı tariflerden ilham alabilir, gösterilere katılabilir ve kendi çikolata maceralarına adım atabilirler.

Aileler ve çocuklar için de özel etkinlikler düzenlenen festivalde, çocuk oyun alanları ve eğitici atölyeler ile minikler hem eğlenecek hem de hayal güçlerini geliştirecek.

Festivalde Neler Var?

* Atölye Çalışmaları: Çikolata yapımına dair uygulamalı eğitimler ve tarifler.
*Şef Buluşmaları: Çikolata, kahve ve çayın eşsiz birlikteliği üzerine sunumlar.
*Marka Deneyimi: Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen çikolata markalarının yüzlerce çeşidini tatma fırsatı.
* Konserler: Festivalin ruhunu tamamlayan keyifli müzik performansları.

“Askıda Çikolata” Projesi 

2. Uluslararası Çikolata Festivali, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesini de hayata geçiriyor. Festival kapsamında düzenlenecek “Askıda Çikolata” Projesi, çikolatanın mutluluğunu ihtiyaç sahipleriyle paylaşmayı hedefliyor. Bu özel proje, festival boyunca ziyaretçilerin satın aldıkları çikolatalardan birini ihtiyaç sahipleri için “askıya bırakmalarını” sağlıyor. Festival alanında kurulacak “Askıda Çikolata Standı”, dayanışmanın merkezi olacak. Ziyaretçiler, aldıkları bir çikolata ile hem festivalin tadını çıkaracak hem de ihtiyaç sahiplerine küçük bir mutluluk armağan edecek.

Toplanan Çikolatalar Çocuklara Ulaştırılacak

Festival sonunda toplanan çikolatalar, özel olarak belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak. Çikolatalar, çeşitli dernekler, vakıflar ve çocuk esirgeme kurumları aracılığıyla dağıtılacak. Böylece çikolatanın mutluluğu, hayatına neşe katılması gereken çocuklarla buluşturulacak.

Markalardan Büyük Destek

Proje kapsamında festivale katılan çikolata üreticilerinin de destek vermesi bekleniyor. Katılımcı markalar, her satılan ürün başına bir çikolata bağışı yaparak projeye katkı sağlayacak. Bu adım, toplumsal dayanışma bilincinin festivalde daha da pekişmesine olanak tanıyacak. Festival kapsamında düzenlenecek sosyal medya kampanyalarıyla “Askıda Çikolata” Projesi’nin daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.


 

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