Gayrimenkulün zirvesi bir araya geldi
Gayrimenkul sektörüne yön veren şirketleri teşvik etmeyi amaçlayan Real Estate Stars Ödülleri sahiplerini buldu. Baymak ana sponsorluğunda gerçekleştirilen törende 7 ayrı kategoride 15 büyük markalı gayrimenkul üreticisi ödül aldı.
Capital ve Ekonomist dergileri tarafından Baymak ana sponsorluğunda, Filli Boya, Hafele, Ziraat GYO ve Bürotime’ın destek sponsorluğuyla, sektörün önde gelen iş örgütleri Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB) destekleriyle, düzenlenen Real Estate Stars Türkiye’nin Gayrimenkul Liderleri Ödül Töreni, gayrimenkul sektörünün zirvesini bir araya getirdi.
Sektöre yön veren şirketleri teşvik etmeyi amaçlayan ve bu yıl 3’üncüsü gerçekleşen törende 7 kategoride ilk 10’a girmeyi başaran şirketlere ödülleri verildi.
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Geçen Cuma günü İstanbul Swissotel’de gerçekleşen törenin açılışında konuşan Capital ve Ekonomist dergileri Yayın Direktörü Rauf Ateş, bu projeyle sektördeki önemli bir boşluğu doldurduklarını belirterek, şunları söyledi: “Real Estate Stars’a ilgi 3’üncü yılında da artarak devam ediyor.
Her sektörde performans takibi, kıyaslaması ve eğilimleri gözlemek çok önemlidir. Bu ödülde hem kıyaslama hem de başarıları ortaya koyma olanağını sunuyoruz.
Sektörün de katkı ve önerileriyle her yıl geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Projenin ana sponsoru Baymak’a teşekkür ediyoruz.”
Baymak CEO’su Ender Çolak, törendeki konuşmasında Real Estate Stars’ın sektör için önemine dikkat çekerek, projeye destek vermekten duydukları memnuniyeti belirtti.
Çolak, şu değerlendirmeyi yaptı: “İçinde bulunduğumuz mücadeleci sürecin, ekonomi yönetiminin verdiği kararlar ve uyguladığı programlarla hızlı şekilde aşılacağına inanıyorum. Biz de her zaman olduğu gibi gayrimenkul sektörü için değer yaratan bir çözüm ortağı olarak çalışmaya devam edeceğiz.”
GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN LİDERLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ
Real Estate Stars Ödül Töreni’nde, 2017 rakamlarına göre ciro bazında “Türkiye’nin En Çok Satış Yapan Şirketi” Tahincioğlu olurken, “Türkiye’nin Adet Bazında En Çok Satış Yapan Şirketleri” kategorisinde ise Mesa birincilik ödülünün sahibi oldu.
Sur Yapı, 2018 itibariyle “Türkiye’nin En Çok Konut Projesi Yürüten Şirketi” ödülünü alırken, 2017 yılının “En Çok Konut Projesi Üreten Şirketi” ise Tahincioğlu oldu. Bu yıl, ilk kez ofis projelerine de ödül verildi. 2017’de Türkiye’nin en çok ofis satışı yapan şirketi Tahincioğlu olurken 2017’de en fazla ofis projesini YDA Group üretti.
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