Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz. — Akbank (@Akbank) July 6, 2021

Bankadan yapılan bir diğer paylaşımda ise, “Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırıyla olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır” açıklaması yapıldı.

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