Bankalardan 46,6 milyar TL net kâr
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bankacılık sektörünün kasım döneminde 46,6 milyar TL net kârı elde ettiğini açıkladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Kasım döneminde 2018 yılsonuna göre özkaynak toplamı %14,1 artarken sektörün dönem net kârı 46 milyar 611 milyon TL olurken, sermaye yeterliliği standart oranı %18,63 seviyesinde. Açıklamada şöyle denildi:
“Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre Kasım 2019 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 4.355.069 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün aktif toplamı 2018 yılsonuna göre 487.644 milyon TL (%12,6) artmıştır. Kasım 2019 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2.596.592 milyon TL, menkul değerler 625.425 milyon TL’dir. 2018 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü %12,6, krediler toplamı %8,4, menkul değerler toplamı ise %30,9 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı %5,23 olmuştur. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2018 yılsonuna göre %20,5 artışla 2.453.745 milyon TL olmuştur.”
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