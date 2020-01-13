Doğal gaz dağıtım sektöründe ilk kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Türkiye’de doğalgaz dağıtım sektöründe ilk kira sertifikası (Sukuk) ihracını gerçekleştirdi.
150 milyon TL tutarındaki ihraç, aynı zamanda enerji sektöründe de ikinci kira sertifikası ihracı olma özelliği taşıyor.
Türkiye’de doğalgaz dağıtım sektöründe ilk, enerji sektörü genelinde ise ikinci olma özelliğine sahip ihracın getirisiyle yeni bölgelere dağıtım sağlanarak katma değer yaratılması hedefleniyor.
Böylece, yeni hat iletilen yerlerde kömür kullanımı azaltılarak, karbon salımının düşürülmesine de önemli katkı sağlanmış olacak.
TSKB Yatırım Bankacılığı Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdür Onur Aksoy, “Aracılık ettiğimiz ihraçla müşterimiz Palmet Gaz Grup A.Ş.’ye sermaye piyasaları üzerinden uzun vadeli kaynak sağlamış olmaktan dolayı mutluyuz.
Tahvil ihraçlarının yanında kira sertifikası ihraçlarıyla da alternatif finansman kaynakları yaratmaya devam edeceğiz” dedi.
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